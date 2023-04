Passez la nuit dans ce petit phare au milieu du fleuve cet été

Des vues inédites sur le fleuve Saint-Laurent. Des couchers de soleil magnifiques. Des repas savoureux, des chambres vintage et la très grande paix! Voilà ce qui vous attend au phare du Pot en face de Rivière-du-Loup.

Situé à 8 km au large des côtes du Bas-Saint-Laurent, le phare du Pot est isolé sur la jolie île du Pot-à-l'Eau-de-Vie. Il a été construit en 1861 et a guidé les bateaux pendant environ 100 ans avant d’être laissé à l’abandon. La Société Duvetnor lui a redonné son lustre d’antan et en a fait une petite auberge où on peut passer la nuit loin de tout.

On y trouve trois chambres simples restaurées dans le style du siècle dernier, ainsi qu’une belle terrasse panoramique. Les chambres (et la salle de bain partagée) se trouvent à même le phare et non pas dans la maison du gardien comme c’est souvent le cas dans les phares-auberges.

Il est possible de faire la réservation de l'auberge au complet ou encore de louer seulement une chambre. Dans ce cas, vous partagerez l’aventure avec d’autres visiteurs.

Les forfaits comprennent la traversée à partir de Rivière-du-Loup et une excursion pour admirer les étonnants petits pingouins et autres oiseaux des îles environnantes. Les séjours comprennent également un souper aux saveurs du Bas-Saint-Laurent, un déjeuner-brunch et une collation. Bon à savoir: la table du phare est un «apportez votre vin»!

Sur l’île, vous pourrez découvrir l'histoire du phare et profiter de quelques petits sentiers de marche (accessibles à partir de la fin juillet seulement à cause de la période de nidification). Mais il n’y a pas 1001 autres choses à faire. C’est un endroit pour profiter du silence, admirer les incroyables couchers de soleil, se prendre pour un gardien de phare des années 1900 et faire doucement le plein d’air du large.

Une expérience unique, surtout pour les plus contemplatifs!

EN BREF

Le prix du forfait pour 1 nuit / 1 chambre est de 336 $ par personne en occupation double (traversées et repas inclus);

La saison 2023 s’étend du 2 juin au 30 septembre;

Les réservations sont ouvertes (et il reste plein de dispos);

Des excursions de quelques heures seront aussi offertes sur l’île du Pot cet été;

L'expérience n'est pas nouvelle; elle est offerte depuis les années 1990! Mais le phare a subi un coup de jeune durant la pandémie.

Pour en savoir plus: duvetnor.com

AUSSI

Une île où randonner juste à côté

Pour une expérience un peu plus active, vous pouvez opter pour une excursion ou un séjour sur l'île voisine, l’île aux Lièvres. Sauvage et inhabitée, elle compte 45 km de sentiers de randonnées, 25 emplacements de camping rustique (de rêve) au bord de l’eau, 7 chalets lumineux et une auberge toute neuve de 9 chambres. On peut s’y rendre en bateau pour la journée à partir de Rivière-du-Loup ou alors loger sur place. Là aussi, vous aurez l'impression d’être seul au monde, et vous profiterez en prime de vues mémorables sur Charlevoix. Info: duvetnor.com

CONSULTEZ AUSSI NOS VIDÉOS!

