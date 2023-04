On a testé: Un tout inclus romantique digne d’un château espagnol à Punta Cana

Un séjour tout inclus dans un château espagnol surplombant la mer des Caraïbes? C’est (presque) ce qui vous attend à l’hôtel Sanctuary Cap Cana, en République dominicaine!

Construit comme une cité coloniale fortifiée, avec de multiples pavillons et une tour de pierre surplombant la mer, ce complexe luxueux tout inclus se trouve à Punta Cana, dans la zone privée de Cap Cana.

Le Sanctuary vient d’être repris et revampé par la chaîne Marriott. Il est classé 5 étoiles par les principaux voyagistes québécois; il est réservé aux adultes de 18 ans et plus; il compte six piscines dispersées sous les palmiers; et il se trouve aux abords d’une belle (mais petite) plage de sable blanc.

Jusque dans les années 1980, l'endroit où se trouve l'hôtel était un simple village de pêcheurs. Quand le propriétaire a fait l’acquisition du terrain, nous a expliqué la directrice, ventes et marketing de l’hôtel, Angie Diaz, il y avait une église et c’est de là que vient le nom Sanctuary [Sanctuaire].

Si vous séjournez sur place, vous devinerez bien les contours de cette ancienne église en allant prendre un cocktail (ou une divine limonade coco) au bar Love dans le lobby principal.

Une vibe romantique

Le Sanctuary est un domaine aéré, avec de grandes terrasses dotées de toutes sortes de lits balinais, de «fauteuils œufs» et d’autres poufs confortables, et il offre un total de 324 suites. Ces dernières sont réparties en 19 catégories différentes, incluant des villas colorées rappelant de petites maisons caribéennes et des suites spacieuses avec vue, terrasse et bain tourbillon extérieur.

Ceux qui choisissent les unités de la section The Castle — le «château» surplombant le domaine — ont droit à leur propre lobby. Accessible à tous les clients, cette section de l’hôtel comprend une piscine à l’eau salée avec vue plongeante sur la mer, une terrasse, un bar et une salle de séjour idéale pour prendre ses courriels ou se réfugier en cas d’averse tropicale.

La section The Castle est particulièrement paisible; c'est un coup de cœur à prévoir si vous avez l’âme romantique!

Un petit côté gourmand

Le Sanctuary a aussi de quoi vous interpeller si la gourmandise guide généralement vos choix de tout inclus. Vous y trouverez cinq restaurants et six bars, lounges et café.

Nos coups de cœur vont au buffet Casabella (pour son comptoir à salades, fromages et charcuteries, son bar à smoothies et l'ensemble de son œuvre) et au restaurant italien Cappricio, où on s’est régalé de burrata. Si vous êtes de type viande, le Steakhouse devrait vous rendre heureux et si vos besoins en caféine sont élevés vous aimerez sûrement le petit Coffee Shop qui est ouvert toute la journée!

À noter qu’en plus de ces restos, le lieu de villégiature propose une zone appelée Sanctuary Town qui imite (un peu) un centre-ville local et qui offre neuf bistros et commerces: pub, comptoir à sushis, camion à tacos... La zone est ouverte aux passants, mais les clients en forfait tout inclus y mangent gratuitement presque partout.

Bref, vous n’aurez peut-être pas assez d’une semaine pour vous manger à toutes les tables du complexe hôtelier. Quant aux bars, on y concocte de délicieux cocktails et mocktails que vous prendrez sûrement plaisir à siroter sur la plage, dans l’une des piscines ou à l’ombre des cocotiers.

Le Sanctuary Cap Cana en bref

À Cap Cana, Punta Cana

5 étoiles

18 ans et plus

6 piscines, dont 1 d’eau salée

324 suites de 19 types différents

6 bars et lounges

5 restaurants (dont 1 buffet)

Un «village» avec 9 bistros et bars supplémentaires (dont 8 font partie des forfaits tout inclus)

1 gym

1 spa ($)

Infos: sanctuarycapcana.com

Les prix?

Vous aurez deviné, il ne s'agit pas d'un hôtel à petit budget. À titre d'exemples, au moment d'écrire ceci, il est possible de trouver des forfaits tout inclus de 6 jours à partir de 3439$ par personne sur Transat.ca pour le mois d’avril 2023 et à partir de 5225$ par personne pour 7 jours sur Sunwing.ca. Les suites suggérées sont de catégories différentes.

Ce qu’on a le plus aimé

La nourriture, tant pour la qualité que le choix

Les cocktails, délicieux

Les jolis et nombreux coins détente situés un peu partout à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôtel

La piscine et la terrasse tranquilles de la zone The Castle

Le Sanctuary Spa, notamment pour l’hydrothérapie

Vous pourriez moins aimer si...

Si vous ne jurez que par les longues balades sur la plage, sachez que celle du Sanctuary Cap Cana est blanche et ultra douce, mais petite.

Si vous cherchez à faire le party, cet hôtel axé sur la détente et les séjours romantiques n’est pas la bonne adresse!

Si vous voulez vous mêler au quotidien du pays, ce n’est pas nécessairement l’option la plus gagnante. La zone hôtelière Cap Cana une gated community, un secteur touristique haut de gamme fermé avec hôtels de luxe, plages, parcs, golfs et nombreuses attractions. C’est un avantage pour plusieurs, mais un désavantage pour d’autres. À vous de voir!

