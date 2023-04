Pâques: les 10 meilleurs endroits où aller bruncher à Québec

Que vous soyez du type salé ou sucré, pour un brunch gourmand en famille ou en amoureux, ce ne sont pas les endroits qui manquent à Québec!

Voici 10 restaurants incontournables pour Pâques.

1o Le Château Frontenac

Un incontournable pour le brunch de Pâques. Son buffet spectaculaire offrira une foule de surprises sucrées et salées. Si vous préférez recevoir à la maison, Le Château s’occupe de tout avec son menu de Pâques à emporter qui fait place aux traditions dans une version gastronomie: jambon toupie glacé à l’érable, couronne d’agneau, plateau de la mer et saumon fumé, menu du temps des sucres, etc.

1, rue des Carrières

2o MC Lounge

Le brunch, en deux services, s’étirera jusqu’à 15h au MC Lounge de l’hôtel Le Bonne Entente. Cette année, pour Pâques, un copieux buffet vous sera servi avec de multiples stations gourmandes. Même une fontaine à chocolat vous permettra de vous sucrer le bec.

3400, chemin Sainte-Foy

3o Café Ricardo

Le Café Ricardo propose des desserts de Pâques à emporter, soit la Tarte cocotte au chocolat et le Gâteau Lapin à la vanille. On vous accueille aussi sur place pour le brunch: réservez votre place!

5401, boulevard des Galeries

Ce célèbre restaurant tournant, connu pour sa vue et reconnu pour sa table, offre une vision à 360 degrés de la ville de Québec. Le tour complet se fait en une heure trente, le temps de partager un repas délectable. Son menu distinctif nous permet de savourer smoked meat, pain brioché, saumon fumé, steak and eggs, etc.

À Pâques, c’est un classique!

1225, cours du Général-De Montcalm

5o Le Hobbit

Ce bistro sans prétention du Faubourg Saint-Jean est absolument à essayer pour votre brunch de Pâques: pommes de terre espagnoles, œufs de caille, tartine au boursin maison, bénés au saumon rôti, boudin noir, etc. Le déjeuner vous est servi de 8h00 à 14h00. Autre dégustation obligée: les desserts qui sont à tomber par terre!

700, rue Saint-Jean

6o La Bûche

Plongez dans l’ambiance des cabanes à sucre grâce à un décor rustique invitant et à des plats traditionnels réinventés. Pour le brunch: poulet frit et gaufres, pains dorés avec pommes caramélisées à l'érable, saucisses, assiette d’la cabane, crêpes salées avec truite fumée, fromage de chèvre, épinards et sauce béchamel... le folklore québécois dans votre assiette!

49, rue Saint-Louis

7o Le Clocher Penché

Simplicité et générosité sont deux mots qui décrivent bien ce restaurant dont la réputation n’est plus à faire. Une cuisine exquise, sans artifice, dotée d’ingrédients d’une grande qualité.

203, rue Saint-Joseph Est

8o Le Café du Monde

Dans le Vieux-Port de Québec, en bordure du fleuve Saint-Laurent, ce charmant bistro parisien vous offre un brunch exquis. Un arrêt s’impose pour une bonne poutine déjeuner ou une crêpe aux pommes caramélisées et cheddar. Et n’oubliez pas que toutes les raisons sont bonnes pour un bon mimosa!

84, rue Dalhousie

9o Chez Muffy

On vous sert tout un petit déjeuner Chez Muffy. Un assortiment de plats tous plus incroyables les uns que les autres: pain perdu maison avec crème pâtissière à la fève de tonka et petits fruits ou encore œuf bénédictine au saumon fumé, épinards et sauce hollandaise à l'orange.

10, rue Saint-Antoine

10o Paris Grill

Ce restaurant de style «brasserie française» présente des assiettes copieuses et réussies chaque fois. Parmi les déjeuners, vous découvrirez, entre autres, le croque-madame Paris-matin, le pain perdu au beurre d’érable, le yogourt à la vanille et aux petits fruits façon crème brûlée et la tartine d’avocat et de saumon fumé. Une expérience incomparable et une ambiance chaleureuse.

2820, boulevard Laurier

