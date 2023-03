Où manger les meilleurs Bánh Mì à Montréal

Le Bánh Mì, fabuleux mélange entre la gastronomie française et vietnamienne, est probablement le meilleur repas «on-the-go» pour les pressés de ce monde.

Par chance, les Montréalais sont assez choyés en matière de sandwichs vietnamiens. Plusieurs restaurants ou comptoirs-lunch en servent de délicieux.

Voici donc les 5 meilleurs endroits où manger un bánh mì à Montréal!

Une de nos adresses chouchou est sans contredit Le Petit Sao. Ce restaurant charmant possède 3 succursales différentes à travers la ville (Vieux-Montréal, Île-des-Soeurs et Pointe-Saint-Charles) ainsi qu'une à Brossard. On peut commander son repas en ligne avant de passer le chercher au comptoir, afin de sauver un maximum de temps si vous êtes pressés. Les plats sont délicieux et on peut même se procurer de la merch pas mal cute à l'effigie de l'établissement. On craque pour le Bánh Mì au tofu.

Ile des Soeurs , 40 Place du Commerce

Pointe Saint-Charles -1870 Rue du Centre

Marché Atwater, 138 Av. Atwater (durant l'été)

SAO SAO Brossard, 7209 Boulevard Taschereau

À la Maison de Bánh Mì, chaque sandwich inclut la mayo, le pâté de foie, des légumes et la fameuse sauce maison. Vous pouvez ensuite choisir parmi 7 garnitures différentes. L’établissement n’a quand même pas oublié les végétariens de ce monde et leur offre deux options. Pour ceux qui travaillent ou habitent dans le Village, c’est un excellent spot pour un lunch «on-the-go»!

1263 rue Sainte-Catherine Est

Le Marché Hung Phat est un secret bien gardé du secteur du marché Jean-Talon. Vous y trouverez d’excellents sandwichs en plus de pouvoir faire le plein de produits alimentaires vietnamiens. Promis, vous voudrez y retourner souvent après votre première visite!

7099 rue Saint-Denis

Chez Bánh Mì Bánh Yiu c’est la baguette qui vole le show : bien croustillante à l’extérieur et parfaitement moelleuse à l’intérieur. La garniture que vous choisirez parmi la sélection n’aura pas le choix d’être aussi délicieuse. Définitivement les meilleurs bánh mì dans le Mile-End!

355-A rue Saint-Viateur Ouest

Sur la rue Saint-Denis, le petit restaurant Mi Bao s'impose avec ses sandwichs copieux et son décor pastel qui ravigore l'âme. Pour 12$, vous pourrez commander un délicieux banh mi de votre choix. On retrouve également une belle sélection d'autre plats comme des bols, des soupes, des petites pâtisseries et du café.

1073 rue Saint-Denis

