TOP 10 plus belles plages d’Europe

Si vous êtes comme nous, à ce moment-ci de l'année, vous aimeriez bien vous retrouver sur une plage pour pouvoir vous réchauffer dans l'eau cristalline et vous détendre sur le sable au son des vagues... Découvrez les 10 plus belles plages où vous la couler douce en Europe!

1. Cala Mariolu, Italie

Oubliez l’hiver pour quelque temps et préparez votre plus beau maillot de bain et vos lunettes de soleil! Le petit paradis de sable blanc qu'est cette ouverture dans le golf d’Orosei, en Sardaigne, est l’une des plus belles plages de la région, très prisée des touristes pour son eau cristalline et peu profonde ainsi que pour ses nombreuses grottes.

Une fois sur place, prolongez votre voyage grâce à cet itinéraire de 8 jours qui vous permettra de découvrir l'Italie, de Milan à Venise!

2. Navagio Beach, Grèce

La baie du naufrage (Navagio) est rendue célèbre pour sa beauté, mais aussi pour le bateau naufragé sur sa plage depuis de très nombreuses années. Bordée de falaises, cette plage ravira les adeptes de vacances paisibles et calmes, sous le signe de l’intimité!

3. Les calanques de Marseille, France

Bien que les calanques de Marseille ne soient pas une plage à part entière, c’est l’un des endroits préférés des Français pour se baigner l’été. C’est un paradis envoûtant, adoré des plongeurs, des adeptes de l’escalade et des explorateurs en herbe.

4. Marinha Beach, Portugal

La plage de Marinha a été récompensée à maintes reprises pour sa beauté. Le guide Michelin l’a classée dans les 100 plus belles plages du monde, tandis que le gouvernement portugais lui accordait le statut de « Plage en Or » en raison de ses qualités naturelles exceptionnelles. Vous apprécierez l’incroyable qualité de son eau et son relief à couper le souffle.

5. Zlatni Rat, Croatie

Très prisée par les touristes pour ses eaux turquoise et sa plage de galets, Zlatni Rat est considérée comme la plus belle plage de l’Adriatique. Une promenade dans sa pinède suffira à vous charmer pour un bon bout de temps!

6. Calo des Moro Beach, Espagne

Située sur l’ile de Majorque, la plage Calo des Moro mesure à peine 30 mètres de long. Malgré sa petite taille, elle reste un endroit incontournable pour le farniente à l’espagnole! Évitez les week-ends, car la plage peut être parfois très achalandée.

7. Saleccia, Corse, France

Comment ne pas tomber sous le charme d’un kilomètre de sable blanc et fin bordée d’une eau cristalline? Vous n'y trouverez que très peu de touriste étant donné que la plage est difficile d’accès en voiture. C’est sur cette plage que le fameux film avec John Wayne « Le jour le plus long » a été tourné.

8. Porthcurno Bay, Cornwall, Angleterre

Lorsque l’on pense à l’Angleterre, Londres nous vient tout de suite à l’esprit. Oubliez ces idées reçues avec Porthcurno Bay, la plage que beaucoup décrivent comme un paradis, un oasis de beauté naturelle. Au cours de la deuxième guerre mondiale, la plage servait de cache pour le matériel ultra secret des alliés.

9. Vai, Crète

La plage de Vai est connue pour ses palmeraies naturelles et son sable fin. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un moment inoubliable dans cet endroit de rêve : Jet ski, plongée sous-marin et autres joies d’été !

10. Blue Lagoon, Oludeniz, Turquie

Bordée de magnifiques montagnes, la plage d’Oludeniz est la plus belle de Turquie. L’endroit idéal pour relaxer en vacances!

