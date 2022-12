30 pays fabuleux où il est possible de voyager avec 30$ par jour

Est-ce que c'est encore possible de voyage avec un tout petit budget? Pour répondre à cette question, on a demandé conseil aux fondateurs de Flytrippers, un site qui a pour but de dénicher des billets d’avion à petit prix et de donner des trucs pour voyager plus avec moins.

Selon eux, c'est tout à fait possible de voyager avec 30$ par jour, et ce, dans de nombreuses destinations de rêve d'Asie, d'Amérique, d'Afrique du Nord et même d'Europe! Ce montant inclut le logement, les déplacements, la nourriture et les activités, mais pas les vols internationaux.

Bien sûr, il faut se fixer quelques règles pour respecter ce budget de voyage. Par exemple, privilégier les transports publics, viser les hébergements simples et ne pas avoir peur de la bouffe de rue (miam!). Vous pourrez consulter plus de conseils de Flytrippers sur les voyages à petit budget au bas de cet article.

Mais sans plus attendre, voici 30 pays fascinants où on peut voyager avec 30$ par jour, une liste établie pour vous par Flytrippers!

Amérique centrale

1. Le Nicaragua

Ce voisin du Costa Rica n’attire pas les backpackers pour rien! Ses villes coloniales sont charmantes, son incroyable nature est préservée et on peut facilement s’aventurer hors des sentiers battus.

2. Le Guatemala

Le Guatemala fait rêver avec ses paysages et ses villes coloniales multicolores. Il y a aussi les mystérieuses pyramides de Tikal ou les volcans actifs où faire de la randonnée.

3. Le Salvador

Avec ses plages de sable noir donnant sur le Pacifique et ses spots de surf incroyables, le Salvador est une petite destination sous-estimée - mais géniale - de l’Amérique centrale.

Amérique du Sud

4. La Colombie

Longtemps considérée comme trop dangereuse, la Colombie fait désormais de l'œil aux voyageurs. Imaginez-vous dans les quartiers cool Carthagène, Bogota et Medellín ou dans l’eau turquoise de la mer des Caraïbes.

5. La Bolivie

Il y a au moins deux choses à mettre sur votre liste en Bolivie: la capitale, La Paz, qui est perchée à 3500 m au cœur des Andes et qui connaît un véritable boom gourmand. Et le fameux désert de sel d’Uyuni. Wow.

6. L’Équateur

Jungle et glacier, volcans actifs et endormis... L’Équateur est un paradis de plein air. Mais sa capitale mérite aussi la visite, notamment sa vieille ville «UNESCO» et ses petits quartiers branchés comme La Floresta ou La Mariscal.

Asie du Sud-Est

7. Le Vietnam

Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, la baie de Ha Long... ces noms vous font rêver? Attendez de découvrir les rizières en terrasse, les marchés colorés, la bouffe de rue succulente et tous les cafés branchés du pays!

8. La Thaïlande

Que ce soit dans les plages du sud ou les forêts du nord, ou même dans le tourbillon de Bangkok, la Thaïlande est considérée comme l’une des meilleures destinations d’Asie où voyager. Et c’est encore abordable!

9. Le Laos

Si vous rêvez d’un voyage hors du temps, le Laos est pour vous, avec ses rizières, ses maisons sur pilotis et sa grande nature. Le Laos est un leader de l’écotourisme dans cette région du monde selon Lonely Planet (LP).

10. Le Cambodge

On associe le Cambodge aux temples merveilleux d’Angkor Wat. Mais ses deux plus grandes villes, Phnom Penh et Siem Reap, pourraient vous surprendre aussi. Gastronomie délicieuse, art contemporain, nightlife et petits cafés sont au rendez-vous.

11. L’Indonésie

La destination la plus populaire de cette nation aux milliers d’îles est sans doute Bali, avec ses rizières, ses temples et ses plages. Ce n’est pas la seule, mais il faut avouer qu’elle est magique!

12. Les Philippines

Ce pays est composé de 7000 îles. Parmi celles qui valent le long voyage: celles de Siargo (pour le surf), de Palawan (pour l’incroyable archipel El Nido) ou de Boracay (pour les plages blanches parmi les plus belles du globe).

13. La Malaisie

Reconnue pour sa grande diversité culturelle et sa gastronomie, la Malaisie en met plein la vue. Pour débuter: visitez la capitale Kuala Lumpur, pour voir les tours Petronas et goûter la bouffe de rue.

14. Le Myanmar

Pour le moment, le Canada déconseille tout voyage au Myanmar en raison des risques pour la sécurité. Le pays recèle de splendeurs, comme le site archéologique de Bagan, mais n’y allez peut-être pas tout de suite.

Asie du Sud

15. L’Inde

Un voyage en Inde, ce n’est JAMAIS banal, peu importe la région visitée: les plages de Goa, les plantations de thé de Darjeeling, les palais du désert dans le Rajasthan ou la mégaville de plus en plus branchée de Mumbai.

16. Le Népal

Si vous aimez la randonnée, le Népal est probablement très haut sur votre bucket list. Treks pour tous les niveaux, vues sur l’Himalaya, temples magnifiques, momos et bouffe de rue délicieuse à Katmandou... voilà une idée de ce qui vous attend.

17. Le Bangladesh

Voisin de l'Inde, le Bangladesh est un pays particulièrement riche en rivières et en nature luxuriante. Mais il est très peu développé pour le tourisme, alors il s'agit d'une destination pour les voyageurs aguerris, à la recherche de lieux inédits.

Europe

18. La Bosnie-Herzégovine

Dans ce pays des Balkans, c’est surtout Sarajevo qui attire les touristes. Au programme: l’histoire, bien sûr, mais aussi un grand marché, des restos et des cafés typiques. ( Voyez ce guide de Time Out .)

19. La Moldavie

Entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie est le pays le moins visité d’Europe (et le contexte actuel ne risque pas de changer la donne). Selon Rough Guides, il cache pourtant des vins délicieux, de beaux monastères, en plus d’une gastronomie et d’une culture à découvrir.

20. La Macédoine du Nord

Ce pays des Balkans n’est pas connu chez nous. Pourtant, sa capitale, Skopje est l’une des plus originales d’Europe selon LP, grâce à sa population étudiante, ses bars, ses restos et ses cafés branchés.

Europe & Asie

21. La Géorgie

Ce pays du Caucase, plus ou moins connu de notre côté de l’Atlantique, offre bien des trésors, à commencer par sa capitale, Tbilissi. LP vante sa culture hipster, sa scène techno, son côté cosmopolite et son ambiance cool. On aime!

22. La Turquie

À notre avis, Istanbul est l’une des villes les plus fascinantes du monde. La capitale turque est riche en histoire, en adresses branchées et restos délicieux, et il suffit de prendre un traversier pour passer - officiellement - de l’Europe à l’Asie. Et c’est sans compter le reste du pays.

Asie centrale

23. L’Ouzbékistan

Dans cette ancienne république soviétique, on marche sur l’ancienne route de la Soie, à la découverte de palais, de mosquées et de lieux historiques grandioses. La ville de Samarcande et l’hospitalité des Ouzbeks sont souvent les gros «highlights».

24. Le Kirghizistan

Pays de montagnes, qui était lui aussi sur la route de la Soie, ce pays plaira aux fans de grands espaces. Certains disent que sa campagne semble figée dans le temps, avec ses yourtes, ses chevaux et ses bergers, mais il n’est pas difficile d’y voyager.

25. L’Azerbaïdjan

Le nom Bakou (ou Baku) vous dit quelque chose? C’est la capitale de cette ancienne république soviétique, à la fois historique et hyper moderne, et elle est de plus en plus connue, contrairement au reste du pays.

Afrique et Afrique du Nord

26. L'Égypte

Les merveilles sont infinies en Égypte. Les pyramides, les temples, les tombeaux anciens... Mais il faut aussi prendre le temps de se perdre dans les bazars du Caire et de voguer en felouque sur le Nil.

27. Le Maroc

Le Maroc est génial pour les voyageurs. On peut visiter le Sahara, faire des randos dans l’Atlas, essayer le surf sur la côte et découvrir des souks et médinas (vieilles villes) incroyables, que ce soit à Fès, Marrakech ou Chefchaouen.

28. La Tunisie

Ici, on découvre beaucoup de choses sur un petit territoire: une capitale en transformation, une cuisine fraîche, une riche histoire, le désert du Sahara, les plages de la Méditerranée et même des lieux de tournage de Star Wars!

29. L'Algérie

L’Algérie est l’un des pays les moins visités au monde, nous rappelle National Geographic . Si vous êtes un voyageur aguerri, vous pourriez être attiré par ses montagnes, désert, ruines romaines et autres secrets bien gardés.

30. Madagascar

Au large de l’Afrique, Madagascar est une île unique, entre autres pour sa nature. Pensez baobabs, rizières, lémuriens, plages désertes, eaux turquoise... Sa culture est aussi fascinante.

La liste en un coup d'oeil:

Flytrippers

CONSEILS: COMMENT FAIRE POUR VOYAGER DANS CES PAYS AVEC 30 $ PAR JOUR

Selon Flytrippers:

« Dormir dans une chambre propre mais de base (si tu as un compagnon);

Dormir dans une chambre propre mais de base (si tu as un compagnon); dormir en chambre partagée (si tu voyages en mode solo);

prendre le transport en commun ou marcher (mais les taxis sont abordables dans certains pays);

rester plus longtemps au même endroit (pour limiter les coûts de transport entre les villes);

cuisiner quelques repas / manger de la bouffe de rue / manger dans les restaurants où les «locaux» mangent;

ne pas faire chacune des activités pour touristes très chères qui existent (!);

éviter les taxis d’aéroport, toujours (de grâce);

faire des recherches et être bien préparé et informé. »

BON À SAVOIR SI VOUS AIMEZ PLUS DE LUXE

Vous n’aimez pas les voyages « backpack» minimalistes? Sachez que les 30 pays de cette liste «sont les moins chers pour tous les types de voyageurs», selon Flytrippers.

Autrement dit, même si vous dépensez plus de 30 $ par jour pour vous offrir plus de confort ou de petits luxes, ce sont quand même dans ces 30 pays que vous en aurez le plus pour votre argent.

Bon voyage!

Pour en savoir plus sur les voyages pas chers et pour trouver des billets d'avion pas chers, consultez Flytrippers.com .

Vérifiez les conditions d’entrée et les exigences vaccinales de votre destination. Il peut rester des règles liées à la COVID-19.

