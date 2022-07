15 arrêts incontournables à faire absolument à Istanbul

De plus de 5000 km2, la mégapole d’Istanbul regorge de secrets bien gardés, qui demandent à être révélés et expérimentés. Toutefois, durant un séjour d’une semaine, voire encore moins, il peut être difficile de se retrouver dans cette mer de possibilités.

Bien que cette liste ne couvre qu’une infime partie de toutes les merveilles qu’Istanbul a à offrir, elle saura vous guider afin que vous puissiez expérimenter ses diverses facettes, autant culturelles que culinaires.

Voici donc sans plus attendre 15 arrêts incontournables à Istanbul:

1. Admirer la beauté architecturale des mosquées

Courtoisie

Prie de vue de la mosquée Ayasofya

Hagia Sophia et la Mosquée bleue sont des incontournables. Rendez-vous dans ces lieux de cultes pour y admirer leur beauté spectaculaire.

L'intérieur de la Mosquée bleue

2. Visiter deux continents en une seule journée

Sandrine Vincent

Vue du continent européen, photographié sur le continent asiatique

Passez la journée en Europe et traversez le détroit de Bosphore pour passer la soirée en Asie!

3. Capturer le coucher de soleil sur le Bosphore

Sandrine Vincent

Du côté asiatique, le restaurant Lacivert offre une vue imprenable sur le fleuve et une cuisine authentique turque qui vaut le détour.

Le restaurant Lacivert en début de soirée

Plus de détails ici

4. Assister à un concert à bas prix au Centre Culturel Atatürk (AKM)

Sandrine Vincent

De l’opéra, des ballets, de la danse contemporaine, de la musique classique et actuelle, le tout à moins de 20$. Découvrez les prix et concerts à venir ici.

Courtoisie

La salle de concert grandiose AKM

5. Négociez comme un professionnel au Grand Bazar

Sandrine Vincent

Il n’y a pas plus féroces négociateurs que les marchands du Grand Bazar. Vivez cette expérience en vous y procurant épices, thés, vêtements et tissus parmi les centaines de boutiques qui s'y trouvent.

6. Goûter au fameux Iskender kebab

Ce plat typique consiste en de fines tranches de viande (typiquement de l’agneau) déposées sur des morceaux de pain pita, garnies de sauce tomate piquante et généreusement badigeonnées de beurre de brebis fondu et de yogourt. İskender İskenderoğlu est un établissement connu où le déguster. Bon appétit!

7. S’imprégner de la vue du haut de la tour Galata

N’ayez pas le vertige : la vue 360 à couper le souffle en vaut le détour!

Sandrine Vincent

Vue du haut de la tour de Galata

8. Magasiner sans relâche sur la rue commerçante Istiklal

Courtoisie

Sur cette rue, des noms et des chaînes bien connues, mais aussi des petites boutiques incongrues où dénicher des objets et souvenirs uniques. On y retrouve également plusieurs Meyhanes, restaurants/bars typiques turcs où prendre un verre de raki (alcool anisé local) en regardant un match de foot.

9. Dévorer un baklava délicieux

À base de pistache et de sirop citronné. Güllüoğlu-Karaköy est un must!

10. Sans oublier une tasse de thé... ou un café!

Le thé Çay (prononcé chai) est typique du pays et savouré à la fin du repas. Le café turc, non filtré, est infusé à l’aide de sable chaud qui lui confère un goût prononcé et riche.

Ces cafés sont disponibles chez plusieurs marchands ambulants qui servent également du maïs et des marrons rôtis, délicieux à grignoter sur le pousse.

Sandrine Vincent

Un kiosque de rue à Taksim Square

11. Découvrir les oeuvres des artistes turcs de renom

Sandrine Vincent

Admirez calligraphies, sculptures et peintures d'artistes turcs au Musée national de la peinture et de la sculpture, situé au port de Galataport.

Plus de détais ici

12. Faire du «people watching» au Taksim Square

Sandrine Vincent

Considéré comme le hub de la métropole, le Taksim Square est l’endroit idéal où s’asseoir et flâner un moment pour se laisser imprégner de la beauté et de l'ambiance de la ville en constante effervescence.

13. Explorer les profondeurs de la Citerne basilique

Wikimedia commons

Dans la catégorie «chose que vous ne verrez qu’une fois», la magnifique citerne construite en 532, qui vous permet d’explorer les profondeurs de la ville. Un lieu unique!

Plus de détais ici

14. Savourer un Adana kebab

Il existe plus d’un seul type de kebab en Turquie et ceux-ci ne ressemblent pas du tout à ce que l’on offre ici, à Montréal! Un Adana kebab consiste en une brochette de viande cuite sur le charbon de bois qui se savoure tout simplement avec quelques oignons et un pain pita traditionnel. Essayez le restaurant Adana Ocakbasi pour une expérience locale ou encore Hamdi, situé pas trop loin du bazar.

15. S’évader sur les Îles des Princes

Envie de vous évader de la ville? Cet archipel vous offre tout pour une escapade à la plage sans trop s’éloigner de la ville. Restaurants de fruits de mer, plages, promenades à vélo ou en nature, activités nautiques: tout y est! Il suffit de se rendre à l’un des nombreux ports de traversier et de se laisser emporter.

Autres liens utiles pour organiser son voyage à Instabul