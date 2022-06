Voyage en Espagne: 10 incontournables à Tenerife

Faisant partie des îles Canaries, Tenerife est un archipel espagnol situé au large des côtes marocaines. On s'y rend pour la variété de paysages (impressionnantes falaises, vallées, plages volcaniques, forêt verdoyante) et sa température clémente!

1. Parc rural de Teno

À l'extrémité nord-ouest de Tenerife se trouve le Parc rural de Teno, l'un des espaces naturels les plus beaux de l'île. Il présente une grande variété de paysages : impressionnantes falaises, vallées, îles basses et espaces boisés.

2. Parc national du Teide

Plus grand parc de toutes les Canaries, le parc national du Teide promet des paysages uniques formés de cratères, de volcans et de fleuves de lave pétrifiée, en plus de l'impressionant volcan Teide, qui se dresse à 3 718 mètres d'altitude. Un téléphérique permet de se rapprocher de son sommet.

3. Parc rural d'Anaga

Dans ce parc rural du nord-est de l'île se trouve le massif d'Anaga (1 024 mètres), l'endroit qui abrite le plus grand nombre d'espèces endémiques en Europe. Vous serez éblouis par son abrupte et magnifique chaîne de montagnes aux sommets découpés, ses vallées et ses ravins profonds.

4. Playa de las Teresitas

La plage de Las Teresitas, située dans la municipalité de Santa Cruz de Tenerife, est l'une des plus célèbres de l'île en raison de la tranquillité de ses vagues, ses nombreux restaurants, son sable doré et ses eaux translucides.

5. Icod de los Vinos

Au nord-ouest de Tenerife se trouve cette jolie zone verte préservée. Elle héberge le « Drago Milenario », un arbre de 22 mètres de haut qui aurait des centaines d'années.

6. Puertito de Adeje

El Puertito se trouve au sud de l’île de Tenerife, à Costa Adeje et est reconnu pour ses «spots» de plongée sous-marine (grande quantité de tortues marines). L'endroit possède aussi une plage et un petit port de pêche.

7. Los Gigantes

Los Gigantes sont une série de falaises gigantesques qui tombent à-pic dans l'océan. Situées sur la côte ouest, elles se découvrent aisément à bord d'une embarcation ou à leur sommet. Pas de doute, on se sent alors tout petit!

8. Masca

Si vous souhaitez voir autre chose que des plages, direction Masca pour découvrir un hameau sauvage et authentique. Lieu d'intérêt ethnographique et historique, c'est un endroit qui surprend en raison de son architecture rurale et de son paysage impressionnant composé de versants et de ravins.

9. El Médano

El Médano est une station balnéaire de la côte sud de l'île qui se démarque des autres en raison de la beauté de son sable grisâtre et de la magnifique vue qu'elle offre sur le cône volcanique Montaña Roja. C'est également l'endroit idéal pour les amateurs de sports aquatiques comme le kitesurf et la planche à voile.

10. Piscines naturelles de Garachico

La zone du Caletón, au nord de Tenerife, a été autrefois ravagé par une éruption volcanique, ce qui a façonné en lave des piscines naturelles et des zones de baignade accessibles pour tous. Question de faire trempette dans l'océan sans se faire culbuter par les vagues!

