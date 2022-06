18 choses à faire lors d’un petit voyage à Londres

Si vous planifiez un séjour dans la capitale britannique, vous avez sûrement une petite idée de ce que vous voulez absolument faire en premier. Mais savez-vous ce que vous ferez ensuite?

Dans une ville aussi mythique, cool et immense que Londres, on peut facilement avoir du mal à choisir. Voici donc une petite liste pour vous inspirer.

18 choses à faire pour profiter de Londres:

1. Découvrir le plus haut jardin public de la ville, au 43e étage.

Vous pouvez visiter le Sky Garden gratuitement ou encore y prendre un verre. Vues mémorables sur Londres garanties!

2. Prendre l’Afternoon tea chez Sketch.

Sketch, c’est une institution consacrée à l’art contemporain et la gastronomie, qui compte 5 bars et restaurants tous plus «wow» les uns que les autres. Pour un thé d’après-midi raffiné, instagrammable et pas conventionnel, réservez à The Gallery.

3. Se régaler au Borough Market.

Près du pont de Londres, ce marché existe depuis plus de 1000 ans. Si vous aimez les huîtres, vous devez vous arrêter au comptoir Richard Haward’s Oysters.

4. Dénicher des souvenirs rétro au Portobello Road Market dans Notting Hill.

Et en profiter pour vous promener au milieu des belles maisons colorées du quartier, évidemment.

5. Se prendre pour Harry Potter à la station de train King’s Cross.

C’est là que se trouve la fameuse plateforme 9 3⁄4!

6. Voguer sur la Tamise en navette fluviale.

Pas besoin de réserver une croisière pour découvrir Londres sur l’eau. Prenez tout simplement les navettes; elles font partie du système de transport en commun de la ville.

7. Profiter de l’ambiance du Columbia Road Flower Market.

Ouvert seulement les dimanches, ce marché aux fleurs est un classique du East End depuis 1869.

8. Monter (au moins une fois) dans un bus à impériale.

Essayez de vous emparer des sièges de la première rangée du 2e étage pour voir la ville défiler devant vous.

9. Magasiner sur Carnaby Street.

Un spot incontournable pour des boutiques indépendantes ou des marques plus connues, près des très chics rues Oxford et Regent.

10. Essayer le célèbre salt beef bagel de Beigel Bake, sur Brick Lane.

Un mélange entre bagels et smoked meat montréalais?

11. Aller voir le palais de Westminster.

Un incontournable, bien sûr. Tout près se trouvent d’autres lieux iconiques à voir: Big Ben, l’abbaye de Westminster, le palais de Buckingham.

12. Prendre un verre dans une «bulle» devant le Tower Bridge.

Sur la terrasse fleurie du Coppa Club, vous pouvez réserver un petit dôme pour le 5 à 7, beau temps, mauvais temps.

13. Prendre part à une visite gourmande dans Shoreditch.

Un quartier plein d’histoire, où goûter des saveurs des quatre coins du monde et voir des graffitis d’artistes aussi célèbres que Stik, Thierry Noir et Bansky. Notre suggestion: réservez le East End Food Tour de Walk Eat Talk Eat.

Walk Eat Talk Eat et Silo Voyage

14. Profiter du nightlife dans Soho.

D'un bar à cocktails à l'autre!

15. Boire un café dans une ancienne... salle de bain victorienne.

L'original Attendant Fitzrovia est installé dans d'anciennes toilettes publiques pour hommes de l’ère victorienne. N’ayez crainte, il est tout joli et vous y boirez du vrai bon café; Attendant est un petit torréfacteur avec quelques autres adresses à travers Londres.

16. Visitez le musée Tate Modern.

Des collections d’art moderne et contemporain à ne pas manquer.

17. Bouquiner dans une librairie flottante.

La librairie Word on the Water a plus de 100 ans d'existence. Installée sur une barge, elle a l'air de sortir tout droit... d'un livre.

18. Trouver son pub préféré.

Pubs de quartier, pubs avec terrasses, pubs historiques... Il y a plus de 3500 options à Londres, incluant même un pub avec 1 étoile Michelin - le Harwood Arms. Vous aurez l’embarras du choix.

Silo 57 s’est rendu à Londres grâce à Air Transat et Visit Britain.

Photo en accueil : @luxury.traveel

