17 restaurants où bien manger près de la Place des Arts avant un spectacle

Été comme hiver, les festivals et spectacles de tout genre s’enchaînent à la Place des Arts.

Que vous soyez de passage à Montréal pour assister à un spectacle, ou que vous soyez un Montréalais pure laine, c’est toujours agréable de s’offrir un repas au restaurant avant ou après un évènement.

Pour vous guider dans votre recherche, voici 17 restaurants où bien manger près de la Place des Arts.

Le Biiru est une brasserie japonaise dont le local est caché derrière l’église St-James au centre-ville, donc pas trop loin de la Place des Arts. L’intérieur et la terrasse extérieure sont magnifiques et le menu varié. Impossible de ne pas trouver quelque chose qui vous plaira. Si vous vous rendez jusqu’au dessert, sachez que le cake au matcha est délicieux!

1433 rue City Councillors

Le Tiradito est une adresse originale où aller pour une cuisine péruvienne aux influences japonaises. Vous serez charmé par le décor WOW, mais aussi par la carte des vins et les cocktails proposés sur le menu.

1076 rue de Bleury

Pour une bonne bouffe mexicaine, c’est au Escondite que vous devez réserver. Ceviche de crevettes, tacos de toutes sortes, salade de mangues et une tonne d’assiettes plus délicieuses les unes que les autres se retrouvent sur le menu. Impossible de ne pas mentionner le plat de churros pour dessert, qui sont tout simplement décadents. Une belle adresse à découvrir si ce n’est pas déjà fait!

1206 avenue Union

Si vous mangez souvent dans le coin de la Place des Arts et que vous avez envie d’un peu de nouveauté, le restaurant Omma est une belle option. Situé quelque peu en retrait des autres adresses, le Omma propose du «comfort food» coréen. En plus l’adresse est hyper jolie et vous pourrez accompagner votre plat d’un bon vin d’importation privé.

51 rue Ontario Ouest

En plein cœur du Quartier des spectacles, dans les vestiges de l’Hôtel Double Tree, le Bivouac est une véritable immersion à la gastronomie québécoise. Des fruits de mer aux viandes sauvages, nos papilles sont émoustillées par le meilleur de la cuisine boréale. La carte des vins et des cocktails, composés de produits québécois, est aussi délicieuse qu’impressionnante.

1255 rue Jeanne-Mance

Le Bouillon Bilk n’a plus besoin de présentation et mérite pleinement sa place dans cette liste de bonnes adresses où manger autour de la Place des Arts. Le réputé restaurant a pour mission d’offrir une cuisine qui se démarque à un prix accessible.

1595 boulevard Saint-Laurent

Situé au coeur de la Place des Festivals, le célèbre chef Paul Toussaint s’est installé dans le local du regretté Taverne F pour y faire découvrir le concept Kamùy. Mariant les saveurs de la cuisine pancaribéenne et le savoir-faire de la gastronomie française, le menu nous offre des plats exotiques comme le poulet Jerk, la salade de Jicama, l’assiette de griot et plus encore.

1485 rue Jeanne-Mance

Pour un repas simple sans prétention avant votre spectacle, le Café Parvis est une bonne option. L’une des pizzas du menu tombera certainement dans votre palette de goût et vous pourrez l’accompagner d’une entrée à partager entre amis si ça vous dit.

433 rue Mayor, Montréal

Sur le boulevard Saint-Laurent, non loin des salles des spectacles, se trouve le Bar Pamplemousse. L’adresse fait également éloge à la gastronomie des Caraïbes. On adore le côté très convivial et chaleureux et le menu gourmand et efficace : huîtres, pizzas four à bois et poulet jerk. La carte des cocktails est aussi un incontournable. Coup de cœur pour l’assiette de chou-fleur tandoori avec menthe et raisins secs marinés.

1579 boulevard Saint-Laurent

Le carrefour alimentaire Le Central est une célébration de la diversité de la gastronomie montréalaise. Envie de pizza? On va au comptoir Heirloom. Envie de poulet frit? On va au comptoir de Ho Lee Chix. Envie d’une soupe ramen? On va au comptoir de Misoya. C’est le passeport d’un voyage culinaire au même et seul endroit !

30 rue Sainte-Catherine Ouest

Le petit frère du restaurant Bouillon Bilk propose la formule fort sympathique de plats à partager. Vos amis et vous pourrez donc piger à travers plusieurs options et goûter à un peu de tout. N’oubliez pas de demander un bon verre de vin en accompagnement!

1431 boulevard Saint-Laurent

Le Moleskine est une autre belle adresse où manger une bonne pizza dans les alentours de la Place des Arts. Le restaurant vous offre aussi l’option de partager quelques-uns des plats «à la carte», ils ne devraient pas vous décevoir.

3412 avenue du Parc

Envie d’un bon verre de vin bio et d’un petit plat réconfortant? Rendez-vous au resto-bar Furco. L’ambiance y est toujours festive ; on a l’impression de se transporter dans Soho, le quartier vibrant de New York. Sur le menu, on se délecte d’acras de morue, de la pieuvre grillée, de la trempette d’artichaut ou encore de croquettes de poulet.

1485 rue Jeanne Mance

Si vous êtes végétaliens ou si votre ami avec qui vous sortez l’est, il vous faut une option de restaurant où tout le monde sera heureux. Le Lola Rosa est l’endroit idéal avec ses nombreux choix tous végétariens ainsi que plusieurs plats végétaliens. Si vous avez envie d’une bonne poutine, essayez celle du Lola Rosa, vous ne serez pas déçu!

276 rue Sainte-Catherine Ouest

Chaleureux restaurant caché dans un édifice centenaire de la Place Phillips, le Jatoba est l’endroit rêvé pour manger de bons dumplings accompagnés de vin avant un spectacle. Pour une expérience encore plus parfaite, installez-vous sur la terrasse derrière.

1184 Place Phillips

Situé à même la Société des arts technologiques (SAT), le Labo culinaire propose l’expérience «de la terre à la table». Le restaurant a donc des menus saisonniers qui sont toujours axés sur la découverte de saveurs. Plusieurs bonnes options de vins nature mettent en valeur les plats des menus.

1201 boulevard Saint-Laurent, 3e étage

Si jamais vous êtes un peu plus pressé avant ou après votre spectacle, un bol poké du Koa Lua sur la rue Union peut très bien faire l’affaire. Vous pourrez manger votre bol sur place ou encore le prendre pour emporter si le temps vous fait défaut!

1212 avenue Union

