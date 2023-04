Les 9 restos de Québec et ses environs avec les plus belles vues

Québec est reconnue pour être une ville où l’on mange bien. En plus de plats recherchés, plusieurs endroits profitent d’une vue à couper le souffle!

Voici les 9 restaurants de Québec et ses environs avec les plus belles vues!

1o Auberge La Goéliche

À quinze minutes de Québec, la terrasse extérieure de l’Auberge La Goéliche, tout comme sa terrasse intérieure, ne vous offre rien de moins que le fleuve Saint-Laurent comme spectacle. Et que dire de ses plats divins et savoureux?

22, rue du Quai, Île-d’Orléans

2o Café du Monde

On aime son petit côté parisien et sa magnifique vue donnant sur le fleuve Saint-Laurent. Ce café vous séduira par ses grands classiques de la cuisine française. Une expérience incomparable!

84, rue Dalhousie, Québec

3o L’Îlot Repère gourmand

Des plats créatifs à déguster sans prétention avec, pour décor, le lac Beauport. Poissons, fruits de mer, viandes et accompagnements de délicieux légumes vous seront proposés. À quinze minutes du centre-ville de Québec, accessible par la route... et par bateau l’été!

99, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport

4o Le Lapin Sauté

Parce qu’il est construit au cœur du légendaire quartier historique Petit Champlain, il faut absolument s’attabler au bord d’une fenêtre. Il est à noter que, sur la terrasse, au cours de la saison chaude, vous serez parfois bercé par la douce musique des artistes installés dans le parc adjacent. Ambiance champêtre assurée!

52, rue du Petit-Champlain

5o Quai 1635

Situé sur la plage Jacques-Cartier, le Quai 1635, c’est 12 délectables lignes de bières artisanales du Québec et des produits locaux à déguster en bonne compagnie. Fraîcheur et simplicité! Ouvert pour les saisons chaudes, soit dès le 21 avril 2023.

4155, chemin de la Plage Jacques-Cartier

6o La Traite

Si vous voulez prendre congé de la ville, voici un endroit tout indiqué pour une sortie palpitante en pleine nature de Wendake. Juste à côté de la rivière Akiawenrahk, vous dégusterez la fine cuisine primée de ce restaurant qui vous comblera de bonheur, rien de moins!

5, place de la Rencontre, Wendake

7o BŌ Cuisine d'Asie

Entre les murs du théâtre Le Diamant se trouve BŌ Cuisine d'Asie, qui allie gastronomie et expérience sensorielle. Son décor chic et chaleureux nous invite à nous y attabler durant plusieurs heures tout en dégustant de délicieux plats et en admirant l’action de la place D’Youville.

954, rue Saint-Jean

8o Chic Shack

Apprécié pour ses burgers originaux et ses poutines réinventées, l’endroit préconise des ingrédients locaux... du bison au homard. Une atmosphère détendue et conviviale avec vue sur le légendaire Château Frontenac!

15, rue du Fort

9o Ristorante Il Teatro

Réputé pour sa cuisine italienne moderne et son ambiance unique, le Il Teatro offre une vue splendide sur le Vieux-Québec, les fortifications et la place D’Youville. Pour un souper en couple, c’est l’endroit par excellence avant ou après un spectacle au Capitole.

972, rue Saint-Jean, Québec

Ne manquez pas nos dernières capsules!

