On a testé: la nouvelle buvette sur la Rive-Nord de Montréal dont tout le monde parle

Inspirée de ce qui se fait de mieux dans la métropole, la buvette La Florida est l’option qu’attendaient les gens de la Rive-Nord depuis un moment déjà.

C’est vrai, depuis son ouverture à la mi-février, la nouvelle buvette de Sainte-Rose fait jaser. La Florida, c'est la petite sœur du bien-aimé Oregon bar à vin, située la porte d'à côté. Pour les habitués de cette institution, c’est le prétexte tout indiqué pour allonger la soirée.

Il faut l’essayer pour comprendre la fascination autour de cet établissement. Chose que l'équipe de Silo 57 a faite!

Un peu comme on le ferait si on entrait dans un speakeasy, il faut passer par la porte arrière pour entrer chez La Florida. Déjà, ça donne le ton. Une fois que vous aurez trouvé le chemin jusqu'à l'entrée, vous entrerez dans un univers feutré et légèrement déjanté.

Le tout a été pensé et réalisé par le studio de design Barbeau Desrosiers, qui a eu l'idée d'intégrer une projection multimédia au décor. On a droit à un flow d'images qui se succèdent devant nos yeux. Impossible de ne pas se laisser éblouir par cette proposition inusitée!

Le bar est la pièce maîtresse de cette nouvelle buvette. Majestueux, c'est le moins qu'on puisse dire. Seulement quelques tables basses sont installées en périphérie du bar. L'établissement, qui ne peut accueillir qu'une cinquantaine de personnes, nous reçoit dans l'intimité, ce qui ne manque pas de nous plaire.

Aussitôt installés, on nous propose un cocktail signature, la spécialité de la maison. Mais, ne vous gênez surtout pas pour boire autre chose. Tantôt funky, tantôt classique, la carte des vins propose une intéressante sélection de produits, qui restent somme toute très abordables. On s'est laissé charmer par un verre de rouge pétillant.

On mange quoi?

Si vous cherchez un menu copieux, allez plutôt faire un tour chez son voisin, l'Oregon bar à vin. Et revenez-y pour un cocktail. La Florida propose un menu plus épuré qu'à côté. C'est tout à fait normal, c'est une buvette.

Notre avis? On y a amplement trouvé notre compte, en commençant par le slider, un burger au poulet frit, fait avec la sauce authentique du Dic Ann's. Notre coup de cœur, c'est, sans l'ombre d'un doute, le sous-marin aux aubergines, aux champignons, aux piments banane et au fromage en grains. Même les plus grands carnivores n'y verront que du feu!

Le chef copropriétaire Anthony Filiatrault et ses acolytes ont ajouté quelques options finger food pour enrichir le menu: toast burrata, olives épicées, chips and dip. Personne ne reste sur sa faim; il y en a pour tous les goûts, tous les appétits.

Envie d'un trou normand? Demandez un jello shot à votre serveur. Encore une fois, il ne ressemblera à rien de ce que vous avez vu auparavant.

Ouvert du mercredi au samedi de 17h à 1h30

241, boulevard Curé-Labelle, Laval