L’illustratrice et tatoueuse Noémie Éclipse dévoile ses 16 restaurants préférés à Montréal

Noémie Éclipse laisse (littéralement) sa marque à Montréal.

Elle est une artiste et une tatoueuse dont les talents sont indéniables. Son style se distingue clairement par sa multitude de détails, son trait épais et «bold», les tigres et les visages avec les ronds sur les joues.

Plusieurs se l’arrachent et ont une confiance aveugle en son art. C’est le cas de Léonie Pelletier, Renaud Blanchet et bien d’autres.

Noémie a profité de la fin de semaine pour faire un Q&A sur Instagram. À la question: «Quel est ton resto préféré à Montréal?», elle n’a pas pu s’empêcher de partager 16 adresses qui se trouvent aux quatre coins de l’île.

Dans cette story Instagram, l’artiste blague qu’elle se fait appeler Yelp tellement elle est capable de recommander de nombreux endroits.

Voici donc les 16 meilleurs restaurants à Montréal (+5 adresses bonus) de Noémie Éclipse.

Pour manger ET boire

Sur Laurier Ouest, la réputation du Henrietta n’est plus à faire. Laissez les sommeliers vous conseiller sur leur meilleure bouteille de rouge léger, commandez des petits plats pour accompagner le tout, et hop! La soirée sera parfaite.

115, avenue Laurier Ouest

Situé sur le grouillant boulevard Saint-Laurent, le Majestique devient un repère pour les personnes qui cherchent à bien boire dans une ambiance festive. On y va pour les cocktails, la carte des vins et les huîtres! L’endroit ferme à 3h tous les jours et la cuisine, à 2h.

4105, boulevard Saint-Laurent

Cette buvette de Parc-Extension compte de nombreux adeptes. On aime s’y attabler en été. Les couchers de soleil y sont spectaculaires avec, en prime, un verre de vin rosé bien frais.

386, avenue Beaumont

Récemment ajouté au quartier de Griffintown, le snack-bar italien Mano Cornuto fait déjà partie des meubles. On s’y rencontre pour l’apéro qui s’allonge jusqu’aux petites heures.

988, rue Ottawa

Pas étonnant de retrouver le BarBara Vin dans le palmarès. En termes de bonne bouffe, l’endroit ne déçoit jamais. Olives frites, pâtes fraîches, salades travaillées et bien plus sont inscrits au menu.

4450, rue Notre-Dame Ouest

Pour une incroyable pizza, il n’y a pas meilleure place que le Elena dans le sud-ouest de Montréal.

5090, rue Notre-Dame Ouest

La Buvette chez Simone est un bar à vin apprécié de l’île. Resto situé sur l'avenue du Parc, on s’y donne rendez-vous pour bien commencer la soirée et casser la croûte. Rendez-vous chez la voisine, le Bar à Flot, pour profiter de la soirée jusqu’au petit matin.

4869, avenue du Parc

Viandes, poissons, légumes figurent sur le menu du Gia, à la fois bar à vin et grill.

1025, rue Lenoir

Pour manger

Maison Publique peut se targuer d’être l’un des meilleurs gastro-pubs anglais à Montréal. Située sur Le Plateau-Mont-Royal, elle s’attire les éloges depuis son ouverture. Voici donc une valeur plus que sûre!

4720, rue Marquette

En plus, c’est un apportez votre vin!

1112, boulevard De Maisonneuve Est

Café de jour, bar de soir, le Brouillon met de l’avant un court menu qui change au fil des saisons. C’est un endroit parfait pour l’apéro.

6580-A, rue Saint-Hubert

Le détour vers Notre-Dame-de-Grâce en vaut la peine avec l’Entre Deux. Ce café-buvette sort du lot avec ses plats colorés et sa riche carte de vins d’importation privée.

5930, rue Sherbrooke Ouest, Unité102

Vaut mieux réserver pour espérer s’attabler au Cadet. À deux pas du quartier des Spectacles, ce restaurant épate à chaque visite avec des plats soignés et une ambiance sophistiquée. C’est l’endroit parfait pour célébrer une occasion spéciale et se payer un bon repas.

1431, boulevard Saint-Laurent

Pour boire

Sur Beaubien, le Vinvinvin se plaît à vous faire découvrir des petits jus. Les amateurs de vins d’importation privée s’entassent dans ce chaleureux bar de quartier.

1290, rue Beaubien Est

Si jamais vous voulez voir des vedettes, c’est au Rouge Gorge qu’il faut se pointer. On y commande un plateau d’huîtres et des aperol spritz.

1234, avenue du Mont-Royal Est

Vive la terrasse de l’endroit et les délicieuses pizzas!

6512, avenue du Parc

BONUS!

Les endroits sur sa liste qu’elle veut essayer bientôt:

Moccione

Salle Climatisée

Alma

Verdun Beach

Nolan

