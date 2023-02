[VIDÉO] Félix-Antoine Tremblay nous fait visiter son condo lumineux et «cozy» dans Hochelaga-Maisonneuve

On le sait: le comédien et animateur Félix-Antoine Tremblay est un grand amateur de rénovations.

Son émission «Des idées de grandeur» à Canal Vie, et son projet de rénovation de duplex présenté dans la websérie «Passion Poussière» nous ont confirmé son œil et son talent pour transformer des logements.

Dans le cadre de notre série Le projet maison de..., en collaboration avec Desjardins, on a eu la chance de visiter son nouveau condo qui se trouve dans son quartier préféré, Hochelaga-Maisonneuve. On en a aussi profité pour jaser d’investissement immobilier, de prêt hypothécaire et de petites rénos DIY.

Rien de compliqué

Ça fait un peu plus d’un an que Félix-Antoine s’est installé dans son condo lumineux. Après avoir rénové un duplex de fond en comble il y a quelques années, l’animateur cherchait une propriété «clé en main» pour souffler un peu. Pourquoi un condo en copropriété plutôt qu’une maison? «Pour la tranquillité d’esprit!», a-t-il confié.

Visitez le condo de Félix-Antoine dans la vidéo ci-dessus.

Les conseils de Félix-Antoine pour acheter un condo

Demander une préautorisation hypothécaire pour accélérer le processus d’achat et savoir combien emprunter pour acheter votre future propriété.

Bien lire les documents de copropriété pour vous assurer que tout est en règle avant d’acheter.

Penser à bien vous protéger en ayant une assurance prêt et une assurance personnelle pour propriétaire de condo.

S’entourer de professionnels qui pourront vous conseiller, répondre à vos questions et vous donner toute l’information dont vous avez besoin durant le processus d’achat.

Ne pas trop stresser et foncer!

