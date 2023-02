[VIDÉO] Vanessa de Fleur Maison nous montre le avant/après de sa maison grâce à ses rénos

Ça fait maintenant plusieurs années qu’on «zieute» la maison de l’entrepreneure et créatrice de contenu Vanessa Béland, alias Fleur Maison.

Sur Instagram et sur son blogue, elle partage ses projets rénos et DIY ainsi que son quotidien avec son mari, Félix, et sa fille, Tessa.

Dans le cadre de notre série Le projet maison de..., en collaboration avec Desjardins, on a eu la chance d’être invités chez elle pour visiter sa fameuse demeure rose, mais aussi pour discuter d’achat de maison, de budget et de prêt hypothécaire!

Prendre son temps pour rénover

Vanessa et son mari Félix ont déménagé dans leur maison de la Rive-Sud de Montréal en 2016. Le couple cherchait un endroit qu’il pourrait décorer et rénover à leur goût, mais surtout à leur rythme.

Les conseils de Vanessa pour un premier achat

Épargner le plus tôt possible pour votre mise de fonds.

Demander une préautorisation hypothécaire pour accélérer le processus d’achat et savoir combien emprunter pour acheter votre future maison.

Prendre son temps et ne pas sauter d’étapes avant de présenter une offre.

Ne pas hésiter à poser toutes vos questions à la personne-ressource de votre institution financière durant le processus d'achat.

Se donner un objectif d’économies à atteindre avant de commencer des rénovations.

Ne pas se fier aux tendances quand vient le temps de décorer sa maison: faites confiance à votre instinct et à vos goûts!

