Voici 9 endroits où trouver les meilleurs espressos-martinis à Montréal

Il n’y a aucun doute, l’espresso-martini fait fureur. On aime siroter ce cocktail à base de vodka, d'espresso et de liqueur de café, du brunch au 5 à 7 pour une dose d’énergie chic à souhait.

Voici donc 9 endroits où boire un délicieux espresso-martini à Montréal :

Ce charmant bistro d’Outremont est réputé pour sa cuisine raffinée et sa carte de vins en constante évolution, mais il s’agit également d’une adresse très chouette pour y savourer un espresso-martini. On aime tout particulièrement le déguster dans son arrière-cour lors des chaudes soirées d’été.

1041, avenue Van Horne

On adore le Mano Cornuto non seulement parce que les espressos-martinis y sont délicieux, mais aussi parce que le restaurant authentique italien est ouvert de jour comme de soir, ce qui permet de s’y régaler à toute heure de la journée. Nouveauté : le restaurant accepte maintenant les réservations !

988, rue Ottawa

Le restaurant L’Express est un incontournable pour vivre une expérience culinaire digne des meilleurs bistrots parisiens. Accompagnez votre cocktail d’une pointe de tarte au chocolat et le tour est joué.

3927, rue Saint-Denis

Le Cordova est une adresse incontournable pour un bon rafraîchissement à Saint-Henri. L’établissement de la rue Notre-Dame propose plusieurs boissons originales, dont des milkshakes, des lattés à la crème brûlée, des slushies-margaritas et le fameux espresso-martini.

4606, rue Notre-Dame Ouest

Ce restaurant du petit Laurier est réputé pour ses boissons et ses cocktails qui sortent des sentiers battus. On y trouve une version classique de l’espresso-martini, mais aussi deux autres déclinaisons fort intéressantes, soit l’espresso-martini au chai et celui à la vanille.

1602, avenue Laurier Est

Voilà une autre bonne adresse où siroter un espresso-martini à toute heure de la journée. On aime visiter l’adresse de Villeray à l’heure du brunch la fin de semaine, ou simplement s’y donner rendez-vous le soir pour prendre un verre en bonne compagnie.

426, rue Faillon Est

Il fait bon visiter ce bar chouchou du centre-ville pour un 5 à 7 après le boulot. Accueillant et décontracté, on y passe toujours un agréable moment. En plus de sa carte de vins, le Furco offre plusieurs cocktails, dont le fameux espresso-martini.

425, rue Mayor

Le populaire restaurant indien de l’avenue du Mont-Royal propose sa propre version de l’espresso-martini, soit un cocktail fait à base de vodka, de Galliano, de Kahlua, de sirop d’agave, de lime et d’espresso. D’ailleurs, le restaurant a récemment ouvert une deuxième adresse dans Griffintown. C’est à essayer !

1241, avenue du Mont-Royal Est

1050, rue Wellington

Incontournable du quartier Saint-Henri, le restaurant Barbara fait battre plusieurs cœurs. On y mange des antipastis et des pâtes fraîches dans une ambiance festive et chaleureuse avant de terminer la soirée en beauté, un espresso-martini à la main.

4450, Notre-Dame Ouest

