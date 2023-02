5 endroits où boire un latte à la pistache à Montréal

Aujourd’hui est votre jour de chance puisque l’équipe de Silo 57 a déniché pour vous les endroits en ville où déguster la boisson de l’heure: le latte à la pistache.

Voici donc 5 endroits où trouver un bon latte à la pistache à Montréal:

L’établissement de Saint-Henri ne sert pas que ses pâtes fraîches! On y retrouve également un décadent latte fabriqué à partir d’une ganache au chocolat blanc et à la pistache, d’espresso et de lait au choix pour un breuvage absolument divin. Cet hiver, il est même possible de se procurer cette boisson gratuitement sous preuve d’activité physique. Toutes les infos se trouvent juste ici .

4450, Notre-Dame Ouest

Le Antipode a ouvert ses portes sur l’avenue Laurier en plein cœur de la pandémie et est rapidement devenue l’une des adresses fétiches du coin grâce à ses brunchs, ses tapas, ses cocktails et ses cafés. On y retrouve justement un fabuleux latte à la pistache, idéal à prendre pour emporter avant une balade dans le joli quartier.

1602, avenue Laurier Est

Incontournable de la Petite-Italie, le San Gennaro offre depuis tout récemment un latte à la pistache comme on les aime. Fait à base de crème de pistaches importée de Sicile, de café italien et de lait au choix, on peut dire que cette boisson chaude est réconfortante à souhait et nous donne un petit appercu de la culture du sud de l’Italie.

69, Rue Saint-Zotique E

Arrêt obligatoire après une promenade sur le canal Lachine ou des emplettes au Marché Atwater, le Café Redwood est particulièrement apprécié pour ses lattes. Ils tiennent d’ailleurs un lait à base de pistaches idéal à ajouter dans les cafés ou les matchas pour une touche d'onctuosité et un goût de noix vraiment chouette.

2604, rue Saint-Patrick

Le Café Ferlucci est un adorable établissement de la rue Castelneau où il fait bon se réunir pour déguster un café italien, une viennoiserie, une focaccia ou un petit sandwich aux saveurs d’Italie. Ici aussi, il est possible de demander du lait de pistaches dans son cappuccino - choix particulièrement judicieux, lorsqu’agencé avec un bombolone à la crème de pistaches!

432, Rue de Castelnau E

