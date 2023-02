7 restaurants où manger végétarien sur la Rive-Sud de Montréal

Que vous soyez végétariens, que vous souhaitez réduire votre consommation de viande ou que vous soyez tout simplement à la recherche d’un restaurant qui saura plaire à tous, il est toujours judicieux d’avoir sous la main une liste d’adresses qui offrent des repas 100% à base de plantes.

Voici donc les 7 meilleurs restaurants végétariens sur la Rive-Sud de Montréal:

Le restaurant LOV est réputé pour son menu végane, sans compromis. Les plats y sont gourmands, fins et axés sur le plaisir pour un festin garanti. Sachez que les assiettes varient selon les saisons et les succursales et qu’il est judicieux de réserver une table avant sa visite.

9180, boulevard Leduc suite 105, Brossard

L’Gros Luxe est un restaurant qui s’est implanté au fil des ans dans plusieurs quartiers de la grande région de Montréal, dont dans le Vieux-Longueuil. Chaleureux et invitant, il fait bon aller partager un repas et prendre un verre dans cet établissement bien aimé de la Rive-Sud. Le menu charmera les végétariens, sans toutefois délaisser les amateurs de viande. Win-Win, comme on dit!

217, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Copper Branch est le restaurant idéal pour prendre un repas sur le pouce, sans toutefois négliger l’aspect nutritif et savoureux de la chose. Bols santé, végéburgers, smoothies et collations sur le pouce sont au rendez-vous. Situé dans le populaire Quartier Dix30, Copper Branch est un arrêt bien mérité lors d’une grosse virée magasinage!

8015, boul. du Quartier, Brossard

Bien que le menu du Sésame ne soit pas 100% végétal, celui-ci regorge d’options qui sauront satisfaire pleinement les végétariens. On y déguste des mets d’inspiration asiatique remplis de fraîcheur et on y partage de beaux moments en bonne compagnie. La succursale de Saint-Bruno vient d’ailleurs tout juste d’ouvrir ses portes et on peut même y faire du karaoké!

20, boul. De Mortagne, Boucherville

355, boul. des Promenades, St-Bruno-de-Montarville

Le Vieux-Longueuil peut se vanter d’héberger l’une des 4 Distilleries chouchous de la grande région de Montréal. Réputée pour ses cocktails servis dans des pots maçons, la Distillerie no. 4 propose un menu hybride qui saura plaire aux végétariens comme aux omnivores. On affectionne particulièrement les nachos aux haricots noir BBQ et le macaroni au fromage aux oignons caramélisés.

105, Rue Saint-Charles O, Longueuil

Petit frère du Lapin Pressé, le Café Pistache est une adresse incontournable de Saint-Lambert. Lumineux, vibrant et décoré avec soin, préparez-vous à vouloir vous y installer pour travailler ou papoter en bonne compagnie toute la journée. On va au Pistache boire un bon café, acheter une bouteille de vin nature et se délecter du grilled-cheese végan.

563, avenue Victoria, Saint-Lambert

Saviez-vous que les épiceries Avril possèdent pour la plupart un espace bistro où il fait bon casser la croûte? Que vous souhaitiez prendre une bouchée avant ou après votre marché ou tout simplement vous boucher un coin sur le pouce, Avril est une très bonne alternative aux fast-food traditionnels. Le Bistro Avril convient aux végétariens, mais aussi à tous ceux qui vivent avec des restrictions alimentaires de tout genre.

Plusieurs succursales

