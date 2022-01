12 boulangeries de Montréal qui offrent des galettes des rois

L’engouement autour des fameuses galettes des Rois est criant alors qu’approche le 6 janvier.

À l’occasion de la fête païenne, l’Épiphanie, la fête des Rois, plusieurs commerces de Montréal mettent de l’avant un dessert feuilleté qui vaut la peine d’être découvert.

Ce dessert classique consiste en une galette feuilletée et un mélange de crème pâtissière, de beurre, de sucre et de poudre d'amandes dans laquelle est dissimulée une fève. La personne qui trouve la fève se voit couronnée et doit porter la fameuse couronne.

C’est l’occasion idéale pour découvrir cette pâtisserie traditionnelle!

Voici 12 endroits à Montréal où trouver une délicieuse galette des rois.

Disponibles à partir du 5 janvier, les galettes d’Automne Boulangerie promettent de partir vite. Vendue au coût de 25$, la galette conçue avec une délicieuse crème d’amande comporte six portions. Pour vous assurez d'avoir la vôtre, vaut mieux réserver en ligne.

6500, avenue Christophe-Colomb, Montréal

Pour 30$, la boulangerie Toledo propose une galette des Rois croquante et décadente. Deux saveurs sont d’ailleurs offertes: la traditionnelle frangipane (pâte feuilletée et crème frangipane classique) et la bleuet (pâte feuilletée, crème frangipane et confiture de bleuets). Les galettes sont conçues pour six à huit personnes.

Toledo Mont-Royal: 351, rue Mont-Royal Est, Montréal

Toledo Verdun: 4448, rue Wellington, Montréal

Les fameuses galettes des Rois de chez Pâtisserie Madeleine sont en vente en magasin jusqu’à épuisement des stocks. Il est aussi possible de réserver en ligne. Deux formats sont disponibles: pour quatre personnes (22$) et pour six personnes (31$).

2105, rue Beaubien E, Montréal

Dans Hochelaga-Maisonneuve, cette sympathique boulangerie propose une galette des Rois sous trois formats : pour deux, 4-6 ou 6-8 personnes. Un vrai délice !

3227, rue Ontario Est, Montréal

Disponibles pendant tout le mois de janvier, les galettes des Rois de la boulangerie L’Amour du Pain ne vous laisseront pas indifférents. Une petite figurine en porcelaine y est dissimulée et couronnera quiconque la trouve de roi ou de reine. Les galettes sont offertes en format petit et grand. Une galette nature, et une à la framboise sont disponibles.

Plusieurs localisations

Duc de Lorraine

Comme le veut la tradition, la plus ancienne pâtisserie française à Montréal offre une galette des Rois absolument inoubliable. Constituée d’une pâte feuilletée fourrée à la frangipane et d’une fève surprise, vous vous régalerez devant cette galette festive. Ce dessert est offert au coût de 35$ et peut satisfaire neuf à douze personnes.

5002, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal

Fous Desserts

Chez Fous Desserts, deux types de galettes des Rois s’offrent à vous: frangipane traditionnelle ou frangipane, framboise & cardamome verte. Une fève à l’effigie de Fous Desserts est échangeable contre un croissant. Quatre formats sont disponibles pour quatre à douze personnes. Les galettes sont offertes après 9h30 AM.

809, avenue Laurier Est, Montréal

Les galettes sont enfin de retour chez Pâtisserie Rhubarbe. Deux variétés sont offertes: la Classique (pâte feuilletée, crème d’amande à la vanille et rhum) et la 2022 (pâte feuilletée, crème aux noix de pin, marmelade d’agrumes et miel). Elles seront disponibles du 3 au 9 janvier inclusivement. Vous trouverez à l’intérieur une fève conçue par l’atelier Make à porter comme un bijou, une fois la galette dévorée. Pour commander, c’est ici.

1479, avenue Laurier E, Montréal

Chez Boulangerie Jarry, vous trouverez différents types de galette des Rois : La Frangipane classique (à partir de 25$), la galette des Rois Signature aux amandes, framboises et chocolat (à partir de 25.95$) et la Frangipane classique congelée à cuire à la maison (à partir de 19.95$). Les prix varient selon les formats sélectionnés. Vous trouverez un petit format pour quatre à six personnes et un grand format pour huit à dix personnes. Les commandes doivent être faites en ligne.

380, rue Jarry Est, Montréal

Au cœur de la Petite Italie, la boulangerie artisanale modernisée Louise propose une galette des Rois à la frangipane unique. Pour 6 à 8 personnes, la galette est offerte au coût de 25$. Elle sera disponible tout au long du mois de janvier.

6835, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les galettes de cette boulangerie située sur la rue Beaubien Est promettent de partir rapidement. Faites de frangipane à base d’une crème d’amande 66%, les galettes sont offertes en format individuel ou de six à huit personnes. Deux fèves en or sont dissimulées dans la production, et les chanceux qui les trouveront pourront profiter d’un chèque-cadeau de 150$. C’est une belle manière de commencer l’année!

2355, rue Beaubien Est, Montréal

91, rue Beaubien Est, Montréal

Vous trouverez dans les galettes des Rois d’Arhoma, de magnifiques fèves créées par la céramiste Marie-Ève Dompierre. Les galettes sont disponibles en boutique et en ligne au coût de 27$.

La Boutique: 15, place Simon-Valois, Montréal

La Fabrique: 1700, rue Ontario Est, Montréal

