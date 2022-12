La liste des restaurants, cafés et bars qui ont fermé en 2022

Tous les ans, Silo 57 dresse la liste des restaurants et bars d'ici qui ont dû malheureusement fermer leurs portes durant l'année.

En 2022, alors que plusieurs établissements de la ville ont essayé de remonter la pente après deux ans de pandémie, d’autres ont simplement dû fermer leurs portes.

Montréal a perdu de grands joueurs cette année.

Voici donc les restaurants, les cafés et les bars qui ont malheureusement fermé en 2022 (et à la fin 2021)!

1. Venelle - fin 2021

C’est le 14 décembre 2021 que le propriétaire du café Venelle, Jules, a annoncé la fermeture de son café. Ce café de quartier, situé sur l’avenue Papineau, dans l’ancien local de l’Esquina Café, offrait de la magnifique «merch», des bières de micro et un délicieux café préparé avec soin.

2. Résonnance Café - fin 2021

Ce café, resto et salle de spectacles du Mile-End a mis la clé sous la porte en 2021. La COVID-19 et les nombreuses mesures sanitaires qui touchent les restaurateurs depuis maintenant bientôt deux ans ont eu raison de cet établissement du Mile-End.

L’année a commencé avec une bien mauvaise nouvelle de la part de cette institution du boulevard Saint-Laurent. Après 50 ans de loyaux services, la Boucherie Slovenia a annoncé sa fermeture. Les propriétaires peuvent désormais profiter d’une retraite bien méritée, mais les Montréalais et Montréalaises s’ennuient de la choucroutre et des fameuses saucisses de l’endroit.

Après avoir reporté son ouverture officielle prévue pour le printemps 2020, en septembre 2020, puis fermé ses portes par ordonnance gouvernementale plus d’une fois en moins de deux ans pour contrer la propagation de la Covid-19, le restaurant Joon ferme finalement ses portes de façon définitive. La cheffe propriétaire a indiqué à Eater Montreal que la fermeture est due à plusieurs raisons en lien avec la pandémie et le manque de personnel.

Le chef Patrice Demers a dû prendre une décision bien difficile cette année. Sa pâtisserie était ouverte depuis 2014 sur Notre-Dame, à proximité du Marché Atwater. Le contexte actuel a forcé une longue réflexion pour les dirigeants du commerce. La décision est expliquée en partie par de nouveaux défis professionnels qui permettront à Patrice et Marie-Josée , les propriétaires, de bénéficier d’une meilleure qualité de vie.

Le Fricot s'est installé à Montréal en 2019, dans le but de faire découvrir des mets mettant en vedette les fruits de mer et toute la chaleur qu'on doit aux Acadiens. Malgré la fermeture, les propriétaires se veulent rassurants en mentionnant que la grande soeur du Fricot, la Drinkerie Ste-Cunégonde, reprendra le local afin d'offrir plus d'espace et une plus grande variété de nourriture.

Encore dans le Mile-End, le fameux bistro Lustucru, apprécié de plusieurs, a fermé cette année... le jour de son 12e anniversaire! Bien que cette fermeture soit triste, les associés mentionnaient dans la publication Instagram que cette fermeture s’explique, entre autres, par de nouveaux projets pour chacun d’entre eux.

Après 59 ans de services, la Pataterie Chez Philippe sur la rue Atateken n’est plus. C’est pour ses poutines, ses hot-dogs vapeur, ses sandwichs et ses incroyables hamburgers que la Pataterie Chez Philippe attirait les fidèles.

La pénurie de main-d’œuvre aura eu raison du restaurant Manitoba. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’équipe mentionnait que le fonds de commerce est à vendre ou à sous-louer et qu’elle était même prête à passer le flambeau de la mission locale, saisonnière et sauvage du Manitoba s’il y a des intéressés. Découvrez le nouveau projet du Manitoba ici.

Dans le Vieux-Rosemont, le resto-bar ludique situé sur la Promenade Masson avait ouvert ses portes en mars 2020, tout juste avant la pandémie. Un peu plus de deux ans après cette ouverture réussie qui s’est vite transformée en cauchemar, l’équipe s’est vue dans l’obligation de mettre fin à cette belle entreprise qui avait pour but de rassembler les groupes d’amis autour de jeux de société.

Depuis 2012, Monsieur Crémeux , la crèmerie du chef Martin Juneau, était LA place où il était possible de trouver d’incroyables desserts glacés. Autant à son comptoir sur la rue Beaubien que dans son camion de rue, l’endroit se plaisait à offrir à ses clients des créations glacées originales. En saison estivale, le «food truck» était toujours de la partie dans le Vieux-Port pour rassasier les dents sucrées. C’est certain qu’on va s’ennuyer de ce camion de rue lors des chaudes journées d’été.

En raison de la pandémie, l’établissement avait annoncé la fermeture temporaire du restaurant et bar du centre-ville de Montréal en 2020. Seulement, voilà qu’on apprenait cette année sa fermeture définitive.

13. La Sombremesa

À seulement un an des ses débuts, le restaurant de Dany Bolduc, La Sombremesa, dans Westmount a mis la clé sous la porte. Les raisons derrière la fermeture demeurent floues, mais Montreal Eater s’est entretenu avec un représentant du restaurant qu’il leur a avoué que la décision fut «très difficile à prendre». Le restaurant décontracté et sympathique proposait des plats d'inspiration hispanique concoctés avec de beaux produits, de l'amour et du bon vin (évidemment)!

14. La Pantry

Décidément, l’année ne fut pas de tout repos pour Dany Bolduc. Son restaurant La Pantry a aussi du fermé en 2022. Le joli établissement de Saint-Henri était connu pour ses produits frais et savoureux.

Ce restaurant estival installé dans une ruelle du Mile-End a fermé et plusieurs sont encore bien tristes de cette nouvelle. L'établissement offrait une belle sélection de vin nature et de repas à partager.

«Nous avons pris la difficile décision de ne pas renouveler notre bail en septembre. Beaucoup de choses ont changé au cours des années depuis que nous avons fermé Maïs et lancé un nouveau projet. De la pandémie à la hausse des prix et aux problèmes de personnel, mais aussi à nous-mêmes et à nos familles», lit-on sous le carrousel de photos Instagram.

Dans Hochelaga, le café Élice n’aura pas fait grand feu. Après deux ans d’opérations, voilà que le café a annoncé sa fermeture définitive. On s’y rendait pour le café, les fabuleux sandwichs, mais aussi quelques bonnes bouteilles de vin. C'était l'endroit parfait pour partager une bouchée entre amis. Les amis canins étaient également les bienvenus sur la terrasse.

Le Bistro Boris, qui a accueilli ses premiers clients en 1999, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il fermerait ses portes au mois d’août 2022. Il semblerait que la difficulté à trouver des employés et les prix toujours plus chers des aliments aient découragé le propriétaire qui a finalement choisi de fermer.

C’est le cœur gros que le chef Martin Juneau a annoncé la fermeture de son restaurant Pastaga au grand dam des Montréalais et Montréalaises. Lancé en 2011 par le tandem Martin Juneau et Louis-Philippe Breton ainsi que le chef Alexandre Loiseau et le directeur de salle Kévin Fromentin, le Pastaga réussissait avec brio à offrir une cuisine québécoise raffinée capable de raviver les palais curieux.

Cet établissement situé sur l’avenue Mont-Royal a annoncé sa fermeture officielle le 16 octobre dernier. Celui-ci était un lieu de rassemblement pour les amoureux de la culture locale. On y trouvait même un coin boutique rempli de trouvailles d’entreprises d’ici.

20. Bar Le Lab

L'annonce de la fermeture du Bar Le Lab a certainement créé une vague de tristesse chez les amateurs de bons cocktails. L'établissement qui se spécialisait en mixologie a fermé ses portes en mai dernier. Le Bar avait ouvert ses portes en 2016 sur la rue Rachel avant de déménagé en 2018 près du Quartier des spectacles.

21. Le Cagibi

Le café apprécié de tous qui était originalement installé dans le Mile-End avant de déménagé dans la Petite-Italie, a annoncé sa fermeture au printemps 2022. Une bien triste nouvelle.

22. Baba Thaï

Le restaurant situé dans le Village Monkland a malheureusement dû mettre la clé dans la porte en raison de la pandémie et de la difficulté à trouver des empoyés. Une situation difficile qui aura eu raison de l'établissement ouvert il y a deux ans seulement.

23. Good Reason

En septembre dernier, la nouvelle a été annoncé sur les réseaux sociaux du restaurant végane Good Reason.

«Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été en mesure d'atteindre la viabilité financière au cours des dernières années difficiles pour le secteur de la restauration. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous nos merveilleux clients et employés pour leur soutien au cours des deux dernières années. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers chacun de nos fidèles clients qui nous ont aidés à traverser cette période difficile», pouvons-nous lire dans une publication Instagram.

Le restaurant d’inspiration méditerranéenne sur la rue Crescent qui mettait de l’avant le yogourt a fermé cette année. Soupes, salades, bols salés et bols sucrés étaient servis dans un magnifique décor.

25. Nopalito

Une confirmation de la fermeture de ce restaurant végane n’a pas été donnée, mais l’établissement du boulevard Saint-Laurent s’affiche comme «fermé définitivement» sur Google. Leur dernière publication sur les réseaux sociaux remonte au 1er janvier 2022. Aucun signe de vie depuis!

Le petit frère du Tri Express a annoncé sa fermeture à la fin du mois d’octobre 2022. Bien que le restaurant de cuisine asiatique tire sa révérence, les propriétaires de l’établissement ont l’intention de lancer un tout nouveau projet, dans le même local où se trouvait le P’tit Tri. À suivre!

En décembre 2022, l’équipe derrière ce chaleureux pub végane mentionne que l'établissement a dû fermer «en raison de points de vue différents entre mes partenaires et moi». La publication indique que le Bowhead ne sera plus un établissement végétalien dorénavant.

Le restaurant de cuisine végétalienne a annoncé sa fermeture en décembre. Les habitués du restaurant de tacos étaient nombreux a pleurer cette annonce. Le chef de La cuisine de Jean-Philippe ainsi que le restaurant Umami faisaient partis des nombreux commentaires désespérés sous la publication.

