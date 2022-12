Ce populaire restaurant italien-buvette-café de Saint-Henri annonce (enfin) sa réouverture

Nombreux sont les endroits à Montréal qui proposent le concept de café le jour et buvette le soir.

Dans Saint-Henri, personne ne fait mieux le concept que le bar à vin BarBara. Cet établissement chouchou est installé depuis janvier 2020, et compte de nombreux adeptes. Il suffit de se fier à la file qui se dresse devant le restaurant en été.

À la fois café et buvette, le Barbara propose d'ailleurs une formule dispensa où il est possible d'attraper des plats cuisinés, des produits italiens ou une bouteille de vin d'importation privée.

À son grand dépit, le BarBara a été victime d'un gros dégât d'eau en septembre dernier.

Son absence de quelques semaines a semblé durer des années! Dans une publication, ils avaient promis ouvrir à nouveau en novembre gros max. C'est hier, le 1er décembre, qu'ils ont annoncé leur réouverture.

On s'y donne rendez-vous pour rattraper le temps perdu autour d'une bonne bouteille de rouge léger et d'un plat de pâtes fraîches. Si vous êtes de passage en matinée, on vous encourage à commander un latté à la pistache préparé avec une ganache au chocolat blanc et le fameux croissant caccio e pepe. C'est un pur délice.

Bon retour BarBara!

4450, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Ouvert tous les jours de 8h à tard le soir

