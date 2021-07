On pourrait penser que le terme «vinothèque» vient de la rencontre entre les mots «bibliothèque» et «vin», ainsi que du rapprochement entre les mots «discothèque» et «vin», et on serait loin de se tromper.

• À lire aussi: Ouverture des terrasses: 51 restos que vous devez essayer cet été à Montréal

On utilise ce terme dans le jargon pour décrire toute bonne place qui nous permet de découvrir de nouveaux vins et de profiter d’une ambiance festive. C’est le terme le plus funky pour décrire un bar à vins, et on a envie de l'adopter.

Amateurs de vins orange, blancs, rosés, mousseux ou rouges, les adresses ci-dessous vous promettent des soirées animées où la musique est bonne en tout temps. Il s’agit d'endroits où l'on aime picoler et découvrir des cépages uniques.

Voici donc les meilleures vinothèques de Montréal, selon Silo 57:

Situé dans un ancien entrepôt de fourrure, le Furco se démarque par son menu audacieux et sa reluisante carte de vins biologiques. Le décor de l'endroit, signé par le célèbre Zébulon Perron, attire tous les soirs les amateurs de bons vins.

Mercredi au samedi, de 15 h à minuit

425, rue Mayor, Montréal

Ce bar à vin nordique situé sur la rue Beaubien est l’endroit de prédilection des amateurs de bons vins. Sur la terrasse ou à l’intérieur, l’ambiance est toujours agréable et festive. Sautez dans le vide et laissez-vous guider par les conseils des cavistes de l’endroit. Soirée réussie à tout coup.

Lundi au dimanche, de 15 h à minuit

1290, rue Beaubien Est, Montréal

Denise est un petit bar à vins sans prétention situé dans Parc-Extension. L’amour inconditionnel du vin se ressent de la terrasse jusqu’à l’intérieur de l’endroit. Vous y découvrirez des vins nature exceptionnels qui accompagnent à merveille les plats asiatiques sur le menu.

Mercredi au samedi, de 17 h à 23 h

386, rue Beaumont, Montréal

Le BarBara est avant tout un bar à vins. Le vin y est offert à bon prix et la carte est assez variée. Cette nouvelle addition au quartier Saint-Henri vaut vraiment le détour. Le décor est splendide et l’ambiance est chaleureuse. On vous encourage à tester le menu et une (ou deux) bouteilles de vin!

Tous les jours, de 8 h à tard le soir

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Véritable bar à vins et à apéritifs européens, Etna agit aussi comme un lieu de rencontre chaleureux où il est possible de bien manger et de bien boire. Les vins sont d’importation privée, et il y en a pour tous les goûts. On s’y rencontre pour le 5 à 7, qui risque fort bien de s'étirer.

Mercredi au dimanche, de 16 h à 22 h

244, rue Jarry Est, Montréal

Le Verdun Beach incarne l’excellence d’une vinothèque sur tous les fronts. Dans cette buvette festive, on y boit bien, on y mange bien et on y danse comme s' il n’y avait pas de lendemain. La carte des vins est impressionnante et surprenante. Les amateurs de vins orange seront servis.

Mardi au jeudi, de 17 h à 23 h

Vendredi à samedi, de 16 h à 23 h

4816, rue Wellington, Montréal

Avec une cuisine qui ne ferme pas avant les petites heures du matin (hors pandémie), le Vendetta sait accueillir les gens avides de festivités. Avec ces délicieux canapés, ce bar à vins de Griffintown est la destination parfaite pour passer une bonne soirée entre amis.

Mercredi et jeudi, de 17 h à 23 h

Vendredi et samedi, de 17 h à 1 h du matin

1832, rue William, Montréal

L’audacieuse carte des vins du Pullman compte plus de 400 références. Avec l’aide des sommeliers, il est impossible de ne pas trouver chaussure à son pied lors d’une visite à ce bar à vins établi.

Jeudi, de 16 h 30 à 21 h 30

Vendredi et samedi, de 16 h 30 à 22 h 30

3424, avenue du Parc, Montréal

La terrasse sur le toit de la Taverne Atlantic, située dans le Mile-Ex, est tout simplement à couper le souffle. On s’y rend pour boire un bon verre et profiter de l’ambiance festive. La carte des vins est montée par le sommelier du Manitoba Frédéric Fortin et est composée à 75% d’importations privées.

Tous les jours, de 16 h à minuit

6512, avenue du Parc, Montréal

Il est impossible de ne pas tomber sous le charme de ce mignon bar à vins situé dans Rosemont. On y accompagne le vin avec des plateaux de fromages et de charcuteries. C’est dans la plus complète des convivialités qu’on y déguste et découvre de délicieux vins, tout en profitant de l’excellente ambiance de ce bar de quartier.

Jeudi au dimanche, de 12 h à minuit

Lundi et mercredi, de 16 h à minuit

Fermé le mardi

328, rue Beaubien Est, Montréal

Ne manquez pas ces vidéos:

s