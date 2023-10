Réputé pour être l’un des plus beaux quartiers de Montréal, Outremont se distingue grâce à ses rues bordées d’arbres matures, à sa vie culturelle riche et à ses innombrables bonnes adresses.

• À lire aussi: Les 12 restaurants les plus populaires à Montréal présentement [SEPTEMBRE]

Cafés, boulangeries, bar à vin et restaurants gastronomiques sont à l'honneur dans ce secteur résidentiel à l’atmosphère européenne.

Une fringale vous assaille, vous avez un rendez-vous galant en vue ou vous êtes à la recherche d’un endroit où vous poser entre amis pour le brunch? Voici nos suggestions.

Les 7 meilleurs restaurants d’Outremont:

Depuis son ouverture en 2017, le Boxermans ne cesse de conquérir le cœur des Montréalais et Montréalaise. Chic et tamisé, l’intérieur du restaurant contraste avec sa terrasse aux allures industrielles qui accueille de nombreux événements tout au long de la saison estivale. Un must pour un bon verre de vin et pour un repas qui met en lumière les ingrédients en saison.

1041, Av. Van Horne, Outremont

Damas est sans contredit l’un des incontournables de la scène gastronomique à Montréal, et plus particulièrement à Outremont. Le restaurant syrien connaît un franc succès depuis déjà plus de 10 ans, alors qu’il était à l’époque établi sur l’avenue du Parc. On y savoure parmi les meilleures salades fattouch, kebab et shish-taouk de la métropole dans un décor envoûtant qui rappelle le Moyen-Orient.

1201, Av. Van Horne, Outremont

C’est la France qui est à l’honneur dans cet établissement iconique d’Outremont. Ici encore, nous avons affaire à un restaurant dont les preuves ne sont plus à faire. Depuis 2001, les épicuriens s’attablent à l’adresse de l’avenue Laurier Ouest pour un repas qui les propulse directement dans la Ville Lumière. L’heure du brunch ne serait également pas la même sans leur fameux pain perdu.

1045, Av. Laurier O, Outremont

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants français de Montréal

À la fois bar à vin et bar à Tapas, le Tinc Set est une bonne adresse à garder sous la main pour des soupers entre amis où le vin coule à flots et où on goûte à tout. Un volet rôtisserie fait également le bonheur des visiteurs qui ne manquent pas l’opportunité de se régaler d’un savoureux poulet digne de Barcelone. Fait cocasse: «tinc set» veut dire «j’ai soif» en Catalan.

1233, Av. Lajoie, Outremont

• À lire aussi: Les 16 meilleures vinothèques de Montréal

Impossible de faire l’éloge du Tinc Set sans mentionner le Alma. Grand frère du précédent bar à vin catalan, les saveurs de l’Espagne sont ici aussi mises à l’honneur. Ce petit resto de quartier est un billet sans escale vers la méditerranée, ses couleurs et ses saveurs. Mention toute spéciale à la carte de vins d’importation privée qui y est finement ficelée.

1231, Av. Lajoie, Outremont

• À lire aussi: Super Condiments: Une nouvelle épicerie locale, café et buvette au coeur d’Outremont

À la fois café, épicerie et buvette, le Super Condiments est une adresse qui coche toutes les cases. C’est le couple formé de Lara et Dimitri qui se trouve derrière le projet. Après quelques années à vivre à Paris (c’est là qu’ils se sont rencontrés!), ils décident de s’installer à Montréal et d’ouvrir un commerce à leur image: chaleureux, invitant et bon vivant. Y aller, c’est nécessairement y retourner.

1311, Av. Van Horne, Outremont

Si vous n’êtes pas déjà familier avec le Bloomfield, préparez-vous à découvrir un restaurant déjeuner qui figurera maintenant à votre liste de coups de cœur à Montréal. Mignon comme tout avec ses fleurs suspendues au plafond, on croirait savourer ce brunch méditerranéen dans un jardin. Amateurs de shakshouka, vous savez où aller!

1199, Av. Van Horne, Outremont

• À lire aussi: Brunch Montréal: les 50 meilleurs restaurants déjeuner

Pour savoir quoi manger et où sortir du brunch au 5 à 7, suivez Silo 57 sur TikTok, Instagram et Facebook!

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s