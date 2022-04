12 succulents restaurants de la Petite Italie de Montréal

Cafés rétro, pizzérias, épiceries italiennes et boulangeries traditionnelles se côtoient dans la vibrante Petite Italie de Montréal.

À deux pas du marché Jean-Talon, la vie de quartier y est des plus riches. Les résidents du coin fréquentent le parc Dante lors des après-midi d’été.

Avec le Mile-Ex à proximité, il s’agit d’un quartier qui bouillonne de vie et qui héberge certaines des meilleures tables de la ville.

Voici 12 restaurants où il fait bon casser la croûte dans la Petite Italie de Montréal

Un menu de vins nature impressionnant, une cuisine reliant la ferme à l'assiette et une ambiance chaleureuse sont les promesses que tiennent les personnes derrière le bar à vins de Vin Mon Lapin.

150, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Le restaurant Impasto est l’un des meilleurs restaurants italiens de la ville. Tenu par les chefs Stefano Faita et Michele Forgione, l’endroit célèbre les recettes authentiques de l’Italie en utilisant des ingrédients frais d’ici. À découvrir!

48, rue Dante, Montréal

Ce resto d’inspiration française du chef Martin Juneau surprend à chaque visite. Au moyen d'un menu changeant, le Pastaga étonne par sa cuisine raffinée et son importante offre de vins nature.

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les propriétaires du Impasto, Stefano et Michele, ont ouvert une pizzéria unique à deux pas de leur restaurant. La pizza y est authentique et audacieuse. Le pizzaïolo Anthony Di lorio concocte des pizzas aussi classiques qu’étonnantes. Il est d’ailleurs possible de réserver la pizzéria pour une soirée privée. Un menu de groupe est offert.

6827, rue Saint-Dominique, Montréal

Alors que plusieurs préparent des petits délices italiens, d’autres servent une cuisine provenant du sud des États-Unis. C’est le cas du Dinette Triple Crown, dirigé par le chef et copropriétaire, Collin Perry, qui vient du Kentucky. Porc effiloché, brisket fumé, sandwichs décadents et poulet frit y sont à l’honneur.

6704, rue Clark, Montréal

Cette cantine de quartier propose des burgers, des hot-dogs et des poutines gastronomiques. On s’y rend pour la fameuse sauce Tousignant et le mélange d’épices qui surplombent les délicieuses frites. Quelques tables se trouvent à l’intérieur du local, mais peut-être voudrez-vous passer prendre votre commande et la déguster dans le parc Dante, non loin.

6956, rue Drolet, Montréal

Une pizza napolitaine cuite au four à bois est tout simplement délicieuse au Bottega. Avec une croûte mince, bien dorée et des ingrédients de qualité, on s’imagine transporté en Italie dès les premières bouchées.

65, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Currys goûteux, soupes riches, sautés, salades et succulents pad thaï: l’Épicerie Pumpui transporte en Thaïlande en moins de deux. L’ambiance y est branchée; les prix des plats sont très bons. À découvrir pour le lunch!

83, rue Saint-Zotique, Montréal

Unique en son genre à Montréal, le Umami Ramen & Izakaya propose un menu 100% végétalien. L’okonomiyaki, les gyozas, le tofu agedashi et le tempeh tonkatsu sont loin de laisser indifférent. Avec une grande offre de saké, il s’agit d’une adresse à choisir si vous désirez vivre des surprises gastronomiques.

6660, rue Clark, Montréal

Tartare de bœuf, gnocchi à la ricotta, saumon king bio, ris de veau, pleurotes et shiitakes sont servis dans ce sympathique restaurant de quartier tenu par le chef Mehdi Brunet-Benkritly. On vous invite fortement à essayer le menu dégustation.

45, avenue Mozart, Montréal

Pour un cocktail de début de soirée, le Peacock répond à l’appel. Les cocktails y sont raffinés, recherchés et peuvent être accompagnés d’un bon repas. Plusieurs promotions sont d’ailleurs offertes, dont les huîtres à 1$ à l’achat d’un cocktail.

6714, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Depuis près de 20 ans, le Petit Alep en séduit plus d’un. Dans sa cuisine typique du Moyen-Orient, vous trouverez houmous, mouhamara, labneh, falafels, assiettes de fromage et bien plus. Il s’agit d’un endroit unique et original où il fait bon se rassembler pour l’heure du souper.

191, rue Jean-Talon Est, Montréal

