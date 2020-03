19 restaurants où croiser des vedettes à Montréal

Avouons-le, TOUT LE MONDE aime savoir quels établissements fréquentent les vedettes.

Silo 57 a les réponses à cette question grâce au questionnaire MTL sur le fly auquel plusieurs vedettes québécoises ont accepté de répondre jusqu’à présent.

De cette façon, vous pouvez savoir dans quel restaurant vous pourriez croiser votre vedette préf.

Voici donc la liste des restaurants où croiser des vedettes à Montréal. Ah oui et on en a aussi profité pour ajouter ceux des grandes stars qui sont déjà venues à Montréal!

Parmi les plus belles adresses en ville, tous styles de restaurants confondus, on retrouve le Cadet. Parfaitement situé près de la Place des Arts, c'est l’endroit idéal où aller prendre une bouchée avant (ou après) un spectacle, et donc, croiser tout plein de vedettes. En plus, les huîtres fraîches sont 3 pour 9$ et elles sont servies avec trois accompagnements différents.

Vedettes que vous pourriez y croiser: Alex Nevsky, Debbie Lynch-White, Marie-Soleil Dion, Kim Lizotte, Anne-Élisabeth Bossé.

1431, boulevard Saint-Laurent

Il va de soi que le restaurant d’un chef montréalais connu mondialement attire les vedettes. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir des acteurs ou des musiciens manger d’incroyables plats de sushis au Restaurant Park du chef Antonio Park.

Vedettes que vous pourriez y croiser: Neil Patrick Harris, Ludivine Reding.

378, avenue Victoria

Pour les couche-tard, Le Chien fumant est un arrêt incontournable. Son éclairage tamisé et son menu plutôt carnivore font de cette adresse un lieu parfait pour un premier rendez-vous ou pour une soirée bien arrosée.

Vedette que vous pourriez y croiser: Kimberly Laferrière, Phil Roy.

471, rue de Lanaudière

Le smoke meat de chez Schwartz’s fait partie des plats typiques de Montréal à savourer au moins une fois dans sa vie. L’endroit est «figé» dans le temps et vaut absolument le détour si vous êtes de passage à Montréal.

Vedette que vous pourriez y croiser: Céline Dion (elle est l’une des investisseuses).

3895, boulevard Saint-Denis

Le restaurant Pastel est l’une des meilleures tables de Montréal actuellement. Cette adresse de la rue McGill offre un magnifique décor romantique dans les teintes de rose, mais également une cuisine locale et saisonnière.

Vedette que vous pourriez y croiser : Laurence Latreille.

124, rue McGill

Le restaurant du chef Antonin Rivard-Mousseau étonne et impressionne par sa cuisine qui sort complètement de l’ordinaire. Impossible de s’ennuyer dans cet établissement du Centre-Sud. Ce n’est donc pas étonnant de savoir que les vedettes québécoises aiment fréquenter l’endroit. En plus, Le Mousso avait été nommé «Restaurant de l’année» lors de la première édition du Gala des Lauriers de la Gastronomie québécoise.

Vedettes que vous pourriez y croiser: Mylène St-Sauveur, Jean-François Ruel alias Yes McCan.

1023, rue Ontario Est

Pas de doute, le restaurant Impasto est un incontournable en matière de cuisine italienne à Montréal. Ce sont les réputés chefs Stefano Faita et Michele Forgione qui signent le menu absolument décadent de l’établissement de la Petite-Italie.

Vedette que vous pourriez y croiser: Catherine Brunet, Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay.

48, rue Dante

Les végétaliens montréalais s’entendent pas mal tous pour dire que Sushi Momo fait les meilleurs sushis véganes en ville. Ce n’est pas pour rien que l’établissement a ouvert un comptoir voisin et s’est associé au LOV pour ouvrir un autre resto de sushis véganes dans le Vieux: Bloom Sushi.

Vedette que vous pourriez y croiser: Rafaëlle Roy.

3609, rue Saint-Denis

La cuisine du HÀ laisse tous ceux qui l’essayent sans voix. Fraîche, bien exécutée et pleine de saveurs, la bouffe est si bonne qu'il est assez facile de tomber en amour avec l’endroit. L’ambiance conviviale de l’endroit rappelle vraiment les bia hoi, ces petits restaurants de coins de rue où l'on mange et partage une cuisine simple et savoureuse.

Vedette que vous pourriez y croiser: Francisco Randez (il est l’un des propriétaires).

243, avenue Mont-Royal Ouest

600, rue William

Pas de doute, le restaurant Hélicoptère est l'une des adresses les plus prisées d’Hochelaga et avec raison. Sur son menu, vous retrouverez une belle liste de vins naturels et quelques plats à partager, dont le plus cher est affiché au coût de 18$. Voilà une bonne excuse pour commander une bouteille supplémentaire!

Vedette que vous pourriez y croiser: Julianne Côté, Sarah-Maude Beauchesne, Juliette Gosselin, Virginie Ranger-Beauregard.

4255, rue Ontario Est

Le Pastaga propose des tapas généreux depuis le tout début. Le menu change très souvent, mais le chef Martin Juneau aime garder des classiques. Le Pastaga est également un très bel endroit pour faire la découverte de bons vins!

Vedette que vous pourriez y croiser: Valérie Roberts, Dominic Arpin.

6389, boulevard Saint-Laurent

Le Montréal Plaza est l’une des raisons qui expliquent la montée de la Plaza St-Hubert dans le cœur des Montréalais. Le restaurant est fabuleux et la cuisine est surprenante. Le chef s’amuse et ça paraît avec son menu. On y sert des huîtres, mais aussi toute sorte d’assiettes funky qui vous donneront envie de revenir!

Vedettes que vous pourriez y croiser: Virginie Fortin, Kroy, Jay Du Temple.

6230, rue Saint-Hubert

Ce bistro emblématique de la rue Saint-Denis tient une carte des alcools impressionnante, dont quelques bouteilles de bulles pas piquées des vers. Ce qui est bien aussi de L’Express, c’est que vous pouvez étirer votre soirée, car l’établissement ferme à 3h du lundi au samedi et à 2h le dimanche.

Vedettes que vous pourriez y croiser: Lara Fabian, Geoffroy, Kevin Parent.

3927, rue Saint-Denis

Le magnifique décor du restaurant Jatoba vous laissera certainement sans voix. Son jardin intérieur est tout simplement époustouflant. Il peut même être réservé pour des événements spéciaux. Côté nourriture, le Jatoba propose un menu d’inspiration asiatique où les poissons sont frais et savoureux.

Vedette que vous pourriez y croiser: Olivier Dion.

1184, Place Phillips

Amoureux de la bonne bouffe et accros à Instagram sont nombreux à se donner rendez-vous au Butterblume. Le menu brunch est plutôt petit et léger, mais on s’y rend davantage pour un croissant, une bonne tartine et un café. Un incontournable!

Vedette que vous pourriez y croiser: Iannicko N’Doua.

5836, boul. Saint-Laurent

Véritable incontournable montréalais, le Ferreira Café propose une cuisine typiquement portugaise qui fait la renommée de l’endroit depuis plusieurs années. L’ambiance conviviale conquit les clients jour après jour.

Vedette que vous pourriez y croiser: Oprah Winfrey.

1446, rue Peel

Le restaurant du chef Chuck Hugues est pratiquement un passage obligatoire pour les grandes vedettes lors de leur visite à Montréal. L’endroit propose un menu axé sur les fruits de mer et le comfort food.

Vedette que vous pourriez y croiser: Chris Evans, Kevin Hart, Antoni Porowski.

408, Saint-François-Xavier

Ce comptoir du Vieux-Montréal est reconnu pour ses incroyables paninis. La cuisine de Dyan Solomon est tellement populaire auprès des Montréalais que la chef a même décidé de sortir un livre!

Vedette que vous pourriez y croiser: Ashley Graham.

351, rue Saint-Paul Ouest

Le Cartet est un excellent endroit où bruncher la fin de semaine. Entre les assiettes d’œufs bénédictines ou le gravlax de saumon ou les toasts aux avocats, le choix est extrêmement difficile, mais toujours satisfaisant!

Vedettes que vous pourriez y croiser: Shawn Mendes, Camila Cabello.

106, rue McGill

