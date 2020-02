5 restaurants près du Centre Bell où manger avant un spectacle

Assister à un spectacle au Centre Bell est toujours excitant, surtout quand on peut débuter (ou terminer) sa soirée avec un bon repas.

Il existe de très bonnes adresses près du Centre Bell auxquelles on ne pense pas toujours quand vient le temps d'assister à un spectacle ou à un match de hockey. Profitez donc de votre sortie au centre-ville de Montréal pour vous offrir une bonne bouteille et quelques plats à partager en bonne compagnie.

Voici donc 5 restaurants où manger près du Centre Bell.



1. Balsam Inn

La cuisine du Balsam Inn est sans prétention et délicieuse. Ce bar et trattoria de la rue Metcalfe est l’endroit tout indiqué où partager quelques assiettes ou encore où s’offrir un repas plus traditionnel composé de plats de pâtes fraîches ou de tartares de bœuf ou de saumon. On y retrouve une belle carte de vins et de spiritueux qui devrait plaire à tout le monde.

1237, rue Metcalfe



2. Taverne Dominion

Située à côté du Balsam Inn, la Taverne Square Dominion propose un menu de pub raffiné et une liste de cocktails classiques et savoureux. Le décor à peine retouché depuis son ouverture en 1927 vous fera faire un voyage dans le temps. C’est un magnifique endroit pour un rendez-vous doux!

1243, rue Metcalfe

3. LOV

Il existe enfin un resto à proximité du Centre Bell qui offre un menu entièrement végane. Le LOV, situé sur la rue de la Montagne, propose des plats savoureux et, surtout, 100% végétaliens qui sauront plaire même à vos amis les plus carnivores. Parmi les options, vous pourrez commander le burger LOV avec du fauxmage, un plat de mac and cheese absolument décadent, des salades fraîches et des bols repas à faire saliver. Vous pourrez même y boire de bons vins biologiques!

1232, rue de la Montagne

4. Bazarette

Pour ceux qui voudraient simplement partager quelques assiettes et boire un bon verre de vin, le Bazarette est la destination idéale. Le tout nouveau bar à vin du centre-ville propose une ambiance décontractée et un menu tout en fraîcheur qui met de l’avant les producteurs locaux. Le Bazarette est à la fois un café et une buvette. On y retrouve une belle gamme de vins d’importation privée issus d’une agriculture raisonnée, biologique ou nature. Si vous voulez bien boire, c’est l’endroit où aller.

1909, Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal

5. Escondite

Pour une touche d’exotisme, un arrêt au restaurant Escondite s’impose. Là, vous pourrez boire de délicieuses margaritas, manger des tacos à profusion et «picosser» dans leur fabuleuse salade de mangues. Une belle soirée en perspective!

1224, rue Drummond

