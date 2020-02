Santa Teresa 2020 : Daniel Caesar, Pussy Riot, Roméo Elvis et Les Louanges parmi la programmation

Une autre journée, une autre programmation de festival dévoilée (ou plutôt deux)!

Santa Teresa est en effet sorti de son silence des derniers mois pour confirmer son retour avec sa programmation 2020.

Les têtes d’affiche sont nul autre que Pussy Riot (vendredi), Daniel Caesar (samedi) et Roméo Elvis (dimanche). Se joindront à eux au cours des trois jours de festival Les Louanges, Alexandra Stréliski, Bleu Jeans Bleu, The Franklin Electric, Kid Kouna, Caballero & JeansJass, Robert Nelson, We Are Wolves et plusieurs autres. Gageons que la ville de Sainte-Thérèse sera en FEU les 15, 16 et 17 mai prochains.

Les billets pour les spectacles sont actuellement en vente sur le site web de Santa Teresa. Les prix varient selon les artistes et les salles. Il ne reste déjà plus de billets pour le week-end, car ils étaient disponibles en quantité extrêmement limitée.

Santa Teresa

15-16-17 mai 2020 dans le village de Sainte-Thérèse

