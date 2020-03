Le Festival Santa Teresa 2020 n'aura finalement pas lieu

Le Festival Santa Teresa a annoncé jeudi soir que son édition 2020 n'aura pas lieu en raison de la pandémie de la COVID-19.

La quatrième édition du festival devait avoir lieu au coeur du village de Sainte-Thérèse le 15, 16 et 17 mai prochain. Parmi les artistes de la programmation, on retrouvait Daniel Caesar, Pussy Riot, Alexandra Stréliski, Roméo Elvis, The Franklin Electric et plusieurs autres.

L'organisation assure que les gens qui avaient déjà acheté leur billet seront remboursés. Plus d'informations devraient suivre dans les prochaines semaines à ce sujet.

Le festival Metro Metro qui doit également avoir lieu le week-end du 15, 16 et 17 mai à Montréal n'a pas encore annoncé si la deuxième édition est annulée. À suivre...

