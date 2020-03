8 torréfacteurs qui livrent de l’excellent café pour vous garder de bonne humeur

Ceux qui s’arrêtaient au café troisième vague sur le chemin du travail doivent se trouver une nouvelle façon de consommer de la bonne caféine à la maison.

Ça tombe très bien, car plusieurs torréfacteurs proposent de vous livrer votre café directement à votre porte pour que vous puissiez accomplir votre journée de télétravail comme un champion!

Voici donc 8 torréfacteurs qui livrent de l’excellent café directement à votre porte!

Pour le mois de mars, Pista offre la livraison gratuite à travers le Canada sur les commandes de 35$ et plus avec le code STAYHOMECLUB.

Cette entreprise qui a commencé avec un joli café-boutique à Sherbrooke livre maintenant à travers le Canada. Les frais de livraison sont gratuits pour les commandes de 3lb et plus et il y a actuellement 20% sur tous les cafés. Vous avez le choix entre trois gammes: responsable, classique et torréfaction limitée.

Si les cafés physiques du Cafellini sont fermés, la boutique en ligne, elle, est bien active!

Ce torréfacteur de Magog produit des petites quantités pour en assurer la fraîcheur et les saveurs. Si vous avez envie de découvrir des nouveaux mélanges, leur boutique en ligne est pour vous!

Le Café Barista est bien plus qu’un torréfacteur. Cette entreprise montréalaise a également une boutique en ligne bien remplie qui vous donnera envie de développer vos «skills» de barista à la maison.

Ce microtorréfacteur montréalais vous offre un 10% de rabais additionnel sur votre commande en utilisant le code «BienALaMaison».

Dispatch a pas mal d’expérience en matière de livraison de café. C’est de cette façon que l’entreprise a commencé ici à Montréal. Les livraisons se font partout au Canada gratuitement et Dispatch livre également chez les voisins américains. Si vous avez de la famille là-bas et que vous vous ennuyez d’eux, pourquoi ne pas leur faire livrer du bon café d’ici?

L’entreprise dont la maison de torréfaction *MDT est située dans la Petite-Italie continue de vous livrer vos grains directement à votre porte à travers le Québec. Pour le territoire de Montréal, des jours de livraison sont annoncés sur la page Instagram du café. Vous devez passer votre commande sur le site de 8MDT avant le jour de livraison pour recevoir vos poches de café à la maison. Pour l’île de Montréal encore, la livraison est gratuite à l’achat de deux sacs de 340 grammes et plus. N’oubliez pas non plus de demander votre café moulu ou non!

Autres torréfacteurs à encourager : Café Liégois, Café Hubert Saint-Jean, Canal Roasters, ZAB Café, Traffic Coffee Crew, Structure Roasters, Escape Café, Géogène Micro-torréfacteur.

