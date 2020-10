Les essentiels pour aménager le parfait bureau à la maison

La nouvelle réalité pour plusieurs professionnels est le télétravail à temps plein.

• À lire aussi: [VIDÉO] Sophie Nélisse nous fait visiter sa maison... et son walk-in

• À lire aussi: 8 torréfacteurs qui livrent de l’excellent café pour vous garder de bonne humeur

En mars dernier, presque tout le monde a dû s’installer un coin bureau temporaire en raison du confinement général causé par la pandémie.

Plusieurs mois sont passés et, une grande majorité d’entre nous sommes encore en train de travailler en direct de notre divan, le cou cassé et les yeux fatigués.

Mobilier adéquat, du bon café, un environnement beau, sain et pratique, il est maintenant temps de vous offrir un bureau maison qui a de l’allure!

Voici donc les essentiels selon Silo 57 pour aménager le parfait bureau maison :

1. Des meubles adéquats

Bureau à hauteur ajustable de Ergonofis

Cette entreprise québécoise propose trois modèles de bureau à hauteur ajustable qui est vraiment l’idéal pour travailler. L’ajustement se fait grâce à deux moteurs silencieux et un système de gestion de câbles intégré.

Achetez ici

Bureau assis-debout de IKEA

Pour ceux qui ont un plus petit budget, IKEA a aussi des bureaux à hauteur ajustable

Achetez ici

Chaise de bureau du IKEA

Cette chaise sur roulettes et ajustable pour trouver la position parfaite est juste assez belle pour se fondre dans votre décor si jamais vous avez à installer votre bureau dans le salon par exemple.

Achetez ici

Chaise/tabouret ergonomique

Ce genre de chaise est vraiment pratique pour ceux qui ont souvent des douleurs au bas du dos! Optez pour un modèle sur roulette, c’est beaucoup plus pratique!

Achetez ici

2. Une pause café ou thé

Une machine à café de l’entreprise montréalaise EDIKA

Si vous aviez l’habitude d’aller chercher votre café du matin (et peut-être même celui d’après-midi) au café troisième vague près du bureau, votre machine à café filtre à la maison doit vous ennuyer à mort. Il est donc temps d’investir dans une vraie de vraie machine résidentielle comme celles qui se trouvent sur le site de EDIKA. Une machine comme la S8 de Jura par exemple vous permet de faire une tonne de différents cafés : flat white, ristretto, espresso macchiato ou normal, latte macchiato, cappuccino et café. Il est aussi possible de faire couler seulement du lait chaud en mousse ou non et de l’eau chaude pour le thé. Vous ne voudrez plus jamais toucher à aucune autre machine à café après avoir essayé celle-ci!

Achetez ici

Un infuseur magique comme chez DavidsTea

Cet outil fonctionne comme une théière et vous permet d’infuser votre thé préféré et le vider directement dans votre tasse. En plus d’être pratique, c’est comme si vous faisiez un peu de magie car le thé coule dans votre tasse grâce à une valve actionnée par le poids.

Achetez ici

3. Des accessoires utiles

Support à tablette

Ceux qui veulent se créer un deuxième écran à partir de leur tablette peuvent se procurer un support à tablette dont la hauteur peut s’ajuster!

Achetez ici

Une lampe de table

Même si la pièce est lumineuse, vous avez peut-être besoin d’une lampe de table qui pourra éclairer adéquatement votre surface de travail pour éviter que vos yeux ne se fatiguent trop. Celle-ci de chez Structube peut faire amplement l’affaire et est très abordable.

Achetez ici

Diffuseur à huiles essentielles

Parce que parfois le stress monte durant une journée de travail, assurez-vous d’avoir un diffuseur à huiles essentielles non loin de votre bureau pour faire circuler quelques effluves d’odeurs relaxantes comme la lavande.

Achetez ici

4. Une touche de déco

Maintenant que vous avez le mobilier, la machine à café, les accessoires, il faut rendre votre espace bureau le plus agréable possible en décorant un peu. Achetez des plantes, des bouquets de fleurs séchés, des illustrations, un joli calendrier et votre journée de travail sera automatiquement plus le fun!

Calendrier 2021 «Les fleurs sauvages» de Joannie Houle

Achetez ici

5. S'offrir une bonne bouffe de temps en temps

Les sorties aux restaurants le midi se font plus rares en travaillant de la maison. Même si votre portefeuille s'en porte probablement mieux, il est impostant de se gâter de temps à autre, histoire de garder le moral. Pour ce faire, commandez donc un repas de votre resto préféré une fois par semaine. Sinon, il y a aussi l’option des boites Les Weekendeurs que vous pouvez vous faire livrer directement à la maison et qui contiennent des plats prêts-à-cuisiner de restaurants montréalais. Une belle option pour encourager la restauration locale même si vous travaillez de la maison.

Boite de plats de restaurants prêts-à-cuisiner Les Weekendeurs

Achetez ici

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s