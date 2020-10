La Cidrerie Lacroix livre des boites gourmandes pour se faire un festin à la maison

La Cidrerie Lacroix qui avait lancé son tout nouveau concept de table gourmande a dû fermer sa jolie salle à manger jusqu’au 28 octobre en raison des mesures gouvernementales.

Or, il est tout de même possible d’essayer cette toute nouvelle expérience de «ferme à la table» que propose la cidrerie en commandant une boite gourmande!

Livrée à la maison ou disponible pour emporter à la boutique de Saint-Joseph-du-Lac, la boite comprend un potage de pommes et courges, une salade de choux de Bruxelles, de lardons et de pommes, des pains bretzels maisons avec beurre au cidre, un demi poulet rôti de la ferme Rose des Vents servi avec pommes caramélisées, une purée gourmande au fromage Oka, une compote épicée et une tarte Tatin classique.

La plupart des aliments nécessitent seulement d’être réchauffés. Vous aurez à cuisiner un peu, mais les indications sont très claires donc impossible de rater votre coup!

La boite coûte 64,99$ avant les taxes et peut nourrir deux personnes. C’est le festin parfait à se faire pour une soirée en amoureux.

En commandant en ligne, vous pourrez en profiter pour faire le plein de bons produits de la cidrerie comme les jus et le beurre de pomme à l’érable. Miam!

Finalement, si vous aimez le contenu de la boîte, vous devrez certainement aller essayer le menu du chef en personne lorsque la salle à manger pourra rouvrir ses portes!

649, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

