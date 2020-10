5 restos qui offrent le brunch en livraison ou pour emporter à Montréal

Les restaurants sont peut-être fermés, mais ça ne vous empêche pas de vous gâter le week-end avec un vrai festin comme premier repas de la journée.

Quelques restaurants de la ville offrent de belles options de brunch pour emporter où à se faire livrer.

Voici donc 5 restos qui offrent le brunch à la maison!

Tous les jours entre 9h et 15h, la cuisine d'Au Pain Perdu sur le Plateau s’active pour réaliser les commandes passées sur l’application Uber Eats. Le très long menu habituel n’est pas entièrement disponible, mais il y en a assez pour plaire à tout le monde!

Ceux qui adorent aller déjeuner au Fabergé sur l’avenue Fairmount peuvent commander ce qu'ils ont l’habitude de manger, car l’entièreté du menu du restaurant est disponible sur Uber Eats et Doordash. Il est également possible d'épargner les frais de livraison en choisissant l’option «pour emporter» que propose Doordash.

Les véganes voudront commander leur brunch du fabuleux Bistro tendresse qui se trouve dans le Village. Le menu brunch est disponible pour emporter le samedi et le dimanche entre 11h et 16h. Vous passez votre commande par CHKPLZ et si vous passez chercher votre commande avant 14h, un café vous sera gentiment offert!

Ceux qui habitent dans le Sud-Ouest (ou qui sont motivés à s’y rendre) voudront commander un des délicieux plats du menu brunch du Arthur’s Nosh Bar. Le menu est en ligne et vous pouvez téléphoner pour faire votre choix. Le restaurant est ouvert pour vous puissiez aller récupérer le tout le samedi et le dimanche entre 9h et 16h.

Byblos propose ses plats de brunch aux saveurs du Moyen-Orient pour emporter du mardi au dimanche entre 10h et 16h. Vous pouvez consulter le menu en ligne pour faire votre choix, mais à votre place, on opterait pour l’omelette féta...

