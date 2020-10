Knuckles: une nouvelle cantine et bar à vin ouvre ses portes en pleine zone rouge dans Villeray

Les restaurateurs n’ont vraiment pas la vie facile ces derniers temps et malgré tout, certains d’entre eux osent tout de même se lancer dans l’aventure. C’est le cas des propriétaires de la nouvelle cantine Knuckles située sur la rue Jarry.

• À lire aussi: 8 restaurants de Montréal qui ont ouvert récemment et à encourager

Le Knuckles cantine et bar à vin vient tout juste de lancer un premier menu pour emporter composé de petits plats à partager.



Le jeune établissement qui a ouvert ses portes à la fin du mois de septembre propose un menu abrégé qu’il est possible d’essayer du jeudi au dimanche de 17h à 22h.

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la pandémie

Sur le cours menu on retrouve quelques assiettes alléchantes composées de panzerottis, de pains au levain, de poireaux babeurres, de cappelletti ricotta tomate et plus encore.



Voilà une autre belle adresse à essayer bientôt!

438-380-3858

241 rue Jarry Est

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s