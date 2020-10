Action de grâce: voici les restaurants qui proposent un festin à emporter

Cette année, l’Action de grâce sera différente, puisqu’elle se passera à la maison!

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du takeout pendant la pandémie

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du takeout à Québec pendant la pandémie

Ce n’est toutefois pas une raison pour ne pas célébrer entre nous! Profitez de l’occasion afin d’encourager vos restaurants préférés en commandant un menu pour emporter!

Voici quelques restaurants qui ont créé un menu spécial pour se régaler et fêter l’Action de grâce:

Grand Montréal

Le chien fumant propose un menu spécial Action de Grâce à ses clients sur réservation uniquement. Le menu de 3 services est disponible pour 2 ou 4 personnes, avec quantités limitées. Il est composé de plats classiques de l’Action de grâce, comme la panzanella style farce de dinde, mais vous y trouverez aussi du tataki de cerf, de la courge butternut rôtie, du jarret de veau ainsi que des options végétariennes disponibles sur demande.

4710 Rue De Lanaudière, Montréal

(514) 524-2444

Trois restaurants montréalais et un de Longueuil font équipe afin de proposer un menu spécialement conçu pour l'Action de grâce. Disponible au prix de 70$, le menu pour 2 personnes est composé d'un velouté de champignons, d’une livre de dinde préparée, de sauce style gravy, de chutney aux canneberges, de purée de pommes de terres, de légumes d’automne et d'un renversé aux pommes et caramel. Le menu sera disponible pour cueillette à trois adresses différentes les 10 et 11 octobre et il faut appeler à l’avance pour réserver.

371 rue Villeneuve Est, Montréal | 2666 rue Masson, Montréal | 219 rue Saint-Jean, Longueuil

(514) 524-0002

Bonne nouvelle pour les amateurs de nourriture britannique! Le Pub Burgundy Lion a ajusté son habituel menu d’Action de grâce et propose des portions de 2, 4 et 6 personnes pour emporter ou en livraison! Le menu sera composé du traditionnel jambon anglais ou d’un choix végétarien, ainsi que de 4 accompagnements, un choix de dessert et une bouteille de vin ou de bière. Faites-vite, puisque vous avez jusqu’au 7 octobre pour placer votre commande!

2496, rue Notre Dame Ouest, Montréal

(514) 934-0888

Lucilles prend en charge votre repas de l’Action de grâce. Le festin peut nourrir de 2 à 6 personnes et coûte 195$. Pour ce prix vous aurez une dinde entière à l'érable et au bourbon de 10 livres, de la farce à la saucisse italienne et sauge, des ignames rôties à l'érable, de la purée de pommes de terre au fromage, une salade de pommes, noix et radicchio, une sauce au romarin et une autre aux canneberges et au zeste d'orange, puis une tarte aux pacanes. La cueillette ou la livraison aura lieu le dimanche ou le lundi entre 15h et 17h. Finalement, les plus gourmands pourront ajouter un plateau de fruits de mer et/ou une bonne bouteille de vin! Les commandes se font en ligne.

5669 avenue Monkland, Montréal | 2565 , boulevard Daniel-Johnson, Laval

Québec

Les habitants de Québec seront heureux d’apprendre que le Groupe La Tanière propose un menu spécial pour passer l’Action de Grâce à la maison. Le menu sous forme de boîte repas est proposé au prix de 65$ pour 2 personnes ou 120$ pour 4, avec cueillette le vendredi 9 octobre. Il est composé d'un potage de courge, d'un jerky de canard, de croquants de chanvre aux champignons sauvages, d'un poulet de Cornouailles farci de canneberges et de champignons, d'une purée de pommes de terre, de haricots verts au beurre, d'un velouté de volaille, de pain de maïs et d'une tarte à la patate douce. Commandez dès maintenant votre boîte en ligne, puisque les quantités sont limitées!

36 1/2, Rue Saint-Pierre, Québec

(418) 872-4386

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s

s