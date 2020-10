Wren's: le nouveau casse-croûte de luxe par l'ancien chef du Noma

Avec Montréal en zone rouge, les restaurateurs doivent se réinventer afin de continuer leurs activités. C’est le cas du tout nouveau restaurant 212 qui a ouvert ses portes durant les derniers mois.

L’établissement du Vieux-Montréal qui est tenu par Patrick Marion, un ancien chef du restaurant réputé Noma, a décidé de transformer son offre, afin de proposer un menu de style casse-croûte.

Selon ce que rapporte Time Out Montréal, le casse-croûte Wren’s offre donc quatre types de burgers (classique, au fromage, végé et épicé à la cerise), des hot-dogs de luxe servis avec du céleri-rave et une moutarde secrète, des frites épaisses avec des options d’accompagnements hors de l’ordinaire comme de l’huile de champignons, des herbes et du fromage Louis D’or, des poutines, des salades de kale, d’iceberg et des pointes de gâteaux à la citrouille épicée.

En plus de son menu savoureux, le Wren’s offre aussi une belle sélection de vin nature pour accompagner le tout (qui sera disponible uniquement en formule «pour emporter»).

Les bons plats réconfortants de Wren’s sont disponibles en formule «pour emporter» et seront bientôt offerts sur les différents sites de livraison comme Uber Eats, Skip The Dishes et DoorDash.

