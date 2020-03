5 «dates» à faire sans sortir de chez vous

À défaut de pouvoir sortir boire quelques délicieux cocktails dans un bar et vous regarder yeux dans les yeux jusqu’à ce que le soleil se lève... Il existe quelques activités à faire en amoureux même si vous ne pouvez pas sortir de chez vous.

Voici donc 5 activités à faire à deux pour mettre un peu de magie dans votre quotidien.

1. S’offrir un repas «pour emporter»

De nombreux établissements proposent des menus «take out» que vous pourrez déguster dans le confort de votre appart. Vous pouvez même vous commander une bonne bouteille de vin pour accompagner votre repas.

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

• À lire aussi: 6 cabanes à sucre qui proposent un menu alléchant pour emporter

• À lire aussi: Les restos qui livrent ou font du «take-out» à Laval et sur la Rive-Nord

• À lire aussi: Tous les restaurants qui offrent les commandes pour emporter sur la Rive-Sud

2. Faire un entraînement à deux (et prendre une douche en amoureux à la chandelle)

Puisque s’entraîner à deux est toujours plus motivant, proposez donc à votre tendre moitié une séance de sport. Vous pourrez terminer le tout en partageant une douche à la lueur des chandelles!

• À lire aussi: Ce studio de yoga offre des cours gratuits en ligne en tout temps

• À lire aussi: Ballet Hop propose des cours de ballet en ligne GRATUITS cette semaine

3. Cuisiner un repas gastronomique (et s’habiller chic pour le manger)

Redécouvrez le plaisir de cuisiner à deux en organisant un souper de haute gastronomie. Passez toute la journée derrière les fourneaux pour vous assurer que tout soit délicieux et enfilez donc de jolis vêtements avant de déguster le fruit de votre dur labeur.

• À lire aussi: Antoni Porowski de Queer Eye donne des cours de cuisine sur Instagram pendant la quarantaine

4. Écoutez un film avec le matelas dans le salon

Vous avez envie de profiter au maximum de cette période de confinement pour découvrir une nouvelle série? Sautez sur l’occasion pour enfiler vos plus beaux leggings et installez votre matelas dans le salon. Vous pourrez passer la journée collés à écouter des films.

5. Dessinez le portrait de l’autre (tout nu?)

Prenez donc une petite heure avec votre tendre moitié pour vous dessiner mutuellement. Vous risquez de rire à chaudes larmes. Et pour ceux qui voudraient mettre un peu plus de piquant... Dessinez-vous nu! C’est l’heure de sortir votre vieux fusain et votre meilleur rouge léger...

• À lire aussi: Une boîte de nuit virtuelle «ouvre ses portes» le temps d’un gros party!

• À lire aussi: Les bibliothèques de Montréal donnent accès à 37 129 livres numériques à dévorer gratuitement

• À lire aussi: Un bar de Montréal organise une folle soirée de karaoké «en ligne»

• À lire aussi: Visitez ces 5 endroits à couper le souffle autour du monde sans sortir de chez vous

Ne manquez pas nos dernières capsules!