Quoi faire: les 12 activités préférées de Charlotte Dussault durant le confinement

Parce qu’on a tous un peu beaucoup besoin de doux en ce moment, l’équipe de Silo 57 a décidé de questionner des personnalités connues afin de savoir comment elles occupent leur temps pendant le confinement.

L’influenceuse Charlotte Dussault a accepté de nous révéler son top d’activités favorites pour passer à travers cette période «spéciale».

Voici donc les 12 activités préférées de Charlotte Dussault durant le confinement:

1. Danser dans la maison en mettant de la musique forte

Parce qu’il n’y a pas mieux pour faire passer le stress!

2. Faire des biscuits

La recette de biscuits au chocolat blanc et matcha de Sally’s Baking Addiction et celle de biscuits aux brisures de chocolat et espresso de Laurie Douceur sont ses favorites.

3. Se faire livrer une bonne bouffe de la Pizzéria No.900

Se faire livrer une bonne pizza est toujours un incontournable pour se gâter et celles de la Pizzéria No.900 sont toujours délicieuses!

4. S’habiller en mou

Comme la majorité des gens, l’influenceur Charlotte Dussault a adopté la tendance du «mou». Elle porte régulièrement ses ensembles de Essentiels, Daily Story Clothing et Girl Crush Gang.

5. Regarder des séries télé «feel good»

Parmi ses séries coups de coeur du moment, on retrouve Tiny Pretty Things, Jane The Virgin, Gilmore Girls, Gossip Girl, Grey’s Anatomy, Friends, How I Met Your Mother, The Fosters.

6. Faire du coloriage

Pour se détendre et prendre du temps pour soi, il n’y a rien comme une bonne séance de coloriage.

7. Prendre des marches avec son chien

Charlotte était déjà une adepte des marches dans son quartier avec son chien bien avant le confinement. Cette activité quotidienne est l’une de ses favorites!

8. Faire du magasinage en ligne

Les boutiques en ligne de Chez Nous Chez Vous et Sur mon X font partie de ses favorites.

9. Boire des thés et des tisanes

Comme elle ne boit pas de café, Charlotte préfère les thés. Elle tripe sur les saveurs suivantes de la marque DAVIDsTEA: thé chaï étincelant, pain doré à la cardamome, confiture de bleuet, à la lavande, sérénité et à la rescousse de maman.

10. Faire du ski

Charlotte est une fan de ski. Quand elle en fait, c’est près du chalet familial à Val Saint-Côme.

11. Se faire des masques

Pour relaxer et prendre soin d’elle, Charlotte adore se faire des masques de soins pour la peau.

12. Lire des livres doux

Même si elle ne lit pas beaucoup, Charlotte adore les livres de Valérie Chevalier et de Marie-Christine Chartier.

