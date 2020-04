13 Québécois inspirants à suivre pour vous faire du bien pendant le confinement

C’est une période assez difficile que nous traversons tous actuellement. La pandémie de la COVID-19 est un énorme test pour l’être humain qui se voit priver d’une «vie normale».

La motivation de lever le matin, de travailler, de s’entrainer n’est pas toujours au rendez-vous. Bien que ce soit hyper normal d’avoir envie de ne rien faire de sa journée par moment, vous pouvez vous aider à vous motiver en suivant des gens inspirants sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux regorgent de gens qui sont là pour vous aider à passer au travers de cette période plus difficile.

Voici donc 13 Québécois inspirants à suivre sur les réseaux sociaux pendant le confinement (et après).

La photographe montréalaise a décidé de mettre de l’avant les commerces de Villeray, quartier qu’elle habite, sur une page Instagram nommée Villeray pour emporter. En bref, elle photographie la bouffe et les boissons qu’elle se fait livrer à la maison pendant son confinement. Si vous habitez Villeray et les alentours, c’est un cool compte à suivre pour avoir des idées des établissements qui livrent de bonnes et belles choses près de chez vous.

Celle que l’on connaît entre autres pour son The Womanhood Project vient tout juste de lancer une toute nouvelle série de photos sur le compte Instagram Deux Mètres. La photographe se promène donc à travers la ville afin de prendre des portraits de Montréalais devant leur logement. Les photos sont magnifiques et ça nous rappelle qu’on est tous un peu dans le même bateau.

Ces artistes ont décidé d’utiliser leur talent en placardant la ville de Montréal d’illustrations hyper colorées avec des messages de remerciement et d’espoir pour souligner le travail des travailleurs de la santé qui sont au front pendant la pandémie.

Les artistes du collectif sont les suivants:

Amélie Lehoux

Laurianne Poirier

Thaïla Kham Po

Benoit Tardif

Dominique Pétrin

Pierre-Nicolas Riou

Jacinthe Loranger

Catherine Lavoie

Ceux et celles qui ont envie de bouger durant le confinement voudront probablement suivre quelqu’un comme Stefanie Derome. La femme d’affaires derrière les gyms MissFit partage sur son compte Instagram des séances d’entrainement, mais aussi des pensées positives sur la remise en forme.

Pour du contenu body positive et inclusif en tout temps, vous devez absolument suivre Jessica Prudencio. Cette dernière n’a pas peur de partager les sentiments qu’elle vit pendant le confinement et certaines personnes vont possiblement se reconnaître en elle.

Pour traverser cette quarantaine pas facile en humour, c’est au compte de Mathieu Dufour que vous devez absolument vous abonner. L’humoriste de la relève fait des directs sur Instagram tous les soirs à 21h qu’il a surnommé le SHOW-rona Virus LIVE. Il reçoit de très cool invités comme le docteur Horacio Arruda, Véronique Cloutier et même Howie Mandel.

Cette jeune Montréalaise a décidé de rassembler les doux espaces de vie des Québécois qui habitent la province ou qui sont à l’étranger sous un même compte Instagram nommé Entre 4 murs. En plus d’inciter les gens à rester à la maison, ce compte Instagram est également une belle petite mine d’or en matière d’inspiration déco!

Cette photographe a décidé de changer quelque peu son offre en proposant des mini-séances à domicile, sur le pas de votre porte, à 2 mètres, au coût de 125$ pour 12 photos retouchées. Les profits des séances photo seront remis aux petites entreprises d’ici qui ont choisi d’offrir leur aide au système de santé en fabriquant du matériel médical par leurs propres moyens. Une belle façon de faire sa part tout en gardant un souvenir de cette drôle de période.

Pour participer à cette campagne GoFundMe c'est ici.

La designer Mercedes Morin a été l’une des premières de l’industrie à transformer son offre et à fabriquer des masques de protection en tissus lavables. Ces derniers sont vendus à petits prix sur le site de la designer, mais attention car ils partent comme de petits pains chauds!

La créatrice de contenu Ely Lemieux est la bonne personne à suivre pour du contenu «feel good». Cette dernière partage des petits moments de tous les jours en confinement. C’est beau, c’est simple et ça fait du bien. Bouffe, maquillage, déco et réno, elle vous jase de plein d’affaires pas stressantes!

L’une des femmes derrière l’entreprise Jungle Fleur utilise son compte Instagram personnel pour publier de jolies images de son logement montréalais rempli de belles plantes vertes. Son compte Instagram rend le confinement un peu plus doux pour l’âme tout simplement.

Bertrand a toujours publié de magnifiques photos de Montréal sur sa page Instagram et par chance pour nous, il n’a pas arrêté de le faire malgré la crise sanitaire. Ce dernier partage autant des images de Montréal vides, que des photos de lieux et de gens prisent avant le confinement. Ça nous replonge dans de beaux souvenirs, les photos sont magnifiques, et ça fait du bien.

La talentueuse chanteuse a présenté un peu plus tôt cette semaine une chanson pour appuyer l’achat local. Ce projet a été réalisé en collaboration avec XP_MTL et est franchement réussi. La chanteuse a partagé le produit final sur sa page Instagram et mentionne qu'il y aura d'autres annonces au cours des prochaines semaines concernant ce projet et cette belle campagne sur l’achat local au centre-ville de Montréal. Suivez-là pour ne rien manquer!

