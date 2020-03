Voici les restos qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

Devant les mesures annoncées par le gouvernement et la baisse d’achalandage dû à la crise du coronavirus, les restaurants n’ont d’autre choix que de se réinventer.

Plusieurs établissements montréalais ont donc décidé de changer leur offre habituelle en mettant sur pied un service de livraison ou en devenant un comptoir bouffe pour emporter la nourriture plutôt que de la déguster dans le restaurant.

Voici donc une liste de restos qui offrent le take out ou la livraison durant la crise du coronavirus.

La Cale a cessé ses activités de bar, mais a décidé de mettre en place un comptoir de nourriture zéro déchet pour emporter. Vous êtes donc invité à vous présenter avec vos contenants qui seront manipulés selon des règles d’hygiène rigoureuses. Le but est d’aider un commerce zéro déchet et local à ne pas jeter de nourriture. Les plats seront offerts à prix réduit en plus!

6839, rue Saint-Hubert, Montréal

Ce joli restaurant et café botanique à Verdun n’a que trois mois, ce qui signifie qu’il a besoin de votre aide plus que jamais. Le resto a décidé de ne pas fermer complètement, mais il encourage les clients qui veulent se nourrir sainement à utiliser le service de livraison UberEats. Pour ce faire, 3$ de rabais seront appliqués sur les commandes de 15$ et plus. Si jamais votre commande dépasse 50$, le resto vous envoie un rouleau de papier de toilette en plus, en guise de clin d’œil!

3683, rue Wellington, Montréal

3. Restaurant Plein Sud

Plein Sud, qui vient tout juste de déménager dans son nouveau local de la rue Papineau, a décidé d’offrir son menu à emporter.

5064, avenue Papineau, Montréal

4. Club Social P.S

Le petit café caché derrière le restaurant Elena se met en mode take out, de 17h à 21h, pour les prochains jours. Les menus sont disponibles tous les jours en stories sur leur compte Instagram et sur leur site web.

5090, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

5. Grumman78

Le menu bouffe et la carte des vins est en ligne sur le site de Grumman78 et vous pouvez commander ce que vous voulez pour emporter. Vous n’avez qu’à téléphoner à l'établissement pour faire préparer votre commande.

630, rue de Courcelle, Montréal

6. Saint-Laurent Café

Le magnifique café de Boucherville ne ferme pas ses portes, mais encourage les commandes pour emporter ou la livraison via la plateforme UberEats! Une belle idée!

578, rue Saint-Charles, Boucherville

7. Le Butterblume

Le Butterblume a pris la dure décision de fermer son restaurant. Toutefois, le côté épicerie demeure ouvert avec des heures adaptées, c’est-à-dire de 11h à 16h. De ce côté, vous pourrez également acheter des plats pour emporter!

5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

8. Léché Desserts

Le petit café ouvre seulement pour les commandes à emporter et les livraisons. Leur menu spécial Saint-Patrick sera quand même disponible pour ceux qui voudraient en profiter!

640, rue de Courcelle, Montréal

9. Pastaga

Le Pastaga a été l’un des premiers à adapter son offre. Le chef, Martin Juneau, a élaboré un menu spécial pour les commandes pour emporter. Ce dernier change souvent selon la demande et vous devez téléphoner pour faire préparer votre commande pour éviter l’attente sur place. Il est même possible de repartir avec une bonne bouteille de vin nature. À noter que le restaurant n’a pas annoncé la fermeture de sa salle à manger toutefois.

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

10. Mckiernan

Le Mckiernan va rouvrir dès le mardi 17 mars pour offrir les boîtes familiales à emporter. Surveillez la page Facebook de l'établissement pour prendre connaissance du menu.

5524, rue Saint Patrick, Montréal

11. Café Parvis

Le Parvis a décidé d'ouvrir ses portes seulement pour les commande à emporter, entre 7h30 et 18h, en semaine. Cette nouvelle mesure sera en place dès le 17 mars.

433, rue Mayor, Montréal

12. Le Super Qualité - Snack Bar indien

Le Super Qualité rouvrira ses portes le 17 mars pour offrir un service de take-out et de livraison seulement. À noter que ce sera possible seulement à partir de la succursale sur Bélanger.

1211, rue Bélanger, Montréal

13. Cordova Coffee & Cocktails

En plus d'ajuster ses heures d'ouvertures de 8h à 15h, le Cordova se transforme en comptoir-bouffe pour les take-out seulement!

14. Hélicoptère et café Hélico

Le restaurant Hélicoptère ferme ses portes et travaille sur la mise en place d'un menu de plats à emporter. Si vous êtes intéressé, suivez le resto sur Facebook. Son petit frère, le café Hélico, quant à lui, reste ouvert, mais aucun client ne pourra manger ou consommer son café sur place.

15. Impasto, Vesta MTL, Chez Tousignant et Gema

Le célèbre duo de chefs composé de Stefano Faita et Michele Forgione a pris la dure décision de fermer les salles à manger de l'ensemble de ses restaurants. Toutefois, le Vesta MTL, Chez Tousignant et Gema restent ouverts pour le take-out et pour la livraison via les plateformes UberEats et Skip The Dishes.

16. Tapéo

Le Tapéo a décidé de demeurer ouvert pour l'instant, mais propose quand même à sa clientèle d'appeler pour que l'équipe en cuisine prépare des plats pour emporter!

17. Uniburger

Uniburger se plie aux demandes du gouvernement et renforce ses mesures sanitaires. Les deux succursales demeurent donc ouvertes et le take-out ainsi que la livraison sont encouragés.

18. Bistro Nolah

Le restaurant offre des plats à emporter, mais ne ferme pas sa salle à manger complètement.

19. Le Petit Flore

Ce resto de la rue Fleury Est a décidé d'offrir des plats pour emporter. Il y a aussi une possibilité de livraison, mais vous devez téléphoner au restaurant pour savoir si ce sera possible jusqu'à votre maison.

20. Restaurant Gus

Exceptionnellement, le restaurant Gus offrira des plats à emporter pour que vous puissiez déguster la cuisine de cette équipe dans le confort de votre foyer! Vous n'avez qu'à téléphoner au restaurant pour plus de détails sur le menu take-out.

BONUS

Les restaurants Saint-Hubert

La chaîne de restaurants a décidé de fermer complètement ses salles à manger à travers le Québec, et ce, jusqu'à nouvel ordre pour la sécurité de tous. Vous pouvez toutefois continuer de vous faire livrer votre quart cuisse en commandant en ligne ou en téléphonant chez Saint-Hubert!

Cette liste sera mise à jour régulièrement, selon les annonces des restaurants.

