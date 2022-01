La liste des restaurants et des bars qui ont fermé en 2021

Tous les ans, Silo 57 dresse la liste des restaurants et bars d'ici qui ont dû malheureusement fermer leurs portes durant l'année.

Cette année, c’est sous un fond de pandémie et de pénurie de main-d'œuvre que le milieu de restauration a été secoué. Plusieurs soldats sont tombés au combat, dont des restaurants qui possédaient de merveilleux souvenirs.

Voici donc les restaurants et les bars qui ont malheureusement fermé en 2021.

Installée dans le Centre Rockland, la boutique du chef Martin Juneau a malheureusement fermé après deux ans d'opération. La Boutique Pastaga du Centre Rockland offrait les mêmes produits et saveurs du terroir que le Pastaga du boulevard Saint-Laurent, mais de façon plus simple et rapide.

C'est une pancarte affichant «À louer» qui a dévoilé que La Petite Idée fixe, un bar du Mile End réputé pour son billard et ses jukeboxs, avait bel et bien fermé. Le local est désormais occupé par le Bar à Flot, le nouvel arrivant dans la famille de la Buvette chez Simone sur l'avenue du Parc.

Faute d’une hausse des loyers de 40%, le restaurant et café Arts Café dans le Mile-End a malheureusement dû fermer ses portes. En entrevue avec Le Devoir, les propriétaires ont confirmé qu’ils souhaitaient s’installer dans un autre local éventuellement et que pour le moment, ils avaient loué un entrepôt pour y mettre leurs choses.

À Rosemère, cette nouvelle fut plutôt difficile à avaler pour les adeptes du brunch de la Rive-Nord de Montréal. Acclamée pour ses brunchs originaux et santé, cette adresse proposait des options qui sortaient de la boîte. Les déjeuners étaient tout le temps délicieux ainsi que le café. Le 13 avril dernier, les propriétaires ont fait l'annonce de la fermeture via une publication sur Facebook. Les bouleversements de derniers mois auront eu raison de ce restaurant.

Ce mythique buffet dans le quartier Rosemont a dû malheureusement fermer ses portes cette année. Même après plus de 20 ans d’existence, la Casa Corfu demeurait très populaire, pas tant pour ses qualités culinaires que pour ses prix abordables.

Fermé depuis mars 2020, en raison de la pandémie, ce restaurant du renommé chef Joël Robuchon, établi dans le Casino de Montréal, a malheureusement dû fermer. C'est Loto-Québec qui a finalement annoncé la fermeture du restaurant, après avoir investi près d'un million de dollars.

Sur la rue Bellechasse, la VV Taverna a longtemps été l’hôte de soirées d’été arrosées. C’est une page d’histoire qui se tourne dans le monde de la restauration à Montréal. On va s’ennuyer non seulement de la belle carte des vins des dernières années, mais surtout de l’ambiance festive qui régnait dans cette taverne.

Après une dure année de pandémie, de conflits et saga judiciaire avec les propriétaires de l’immeuble, le chef Chuck Hughes a décidé de finalement mettre un terme au cauchemar et de mettre la clé dans la porte du Bremner. Trop triste!

Ce café et restaurant du Mile-End a annoncé sa fermeture définitive le 8 juin dernier. Il s’agissait d’un endroit lumineux où il faisait bon aller boire un café et déguster les plats frais préparés sur place. Le restaurant voisin, qui appartient aux mêmes propriétaires, Lustucru, demeure ouvert malgré les conditions difficiles du milieu de la restauration.

Une cuisine authentique des Caraïbes, telle était la promesse de cette adresse de l'avenue du Parc. Avec l'annonce de sa fermeture, c'est toute une communauté qui est en deuil des repas généreux à très bas prix.

Après 8 ans de loyaux services, le chef Cédric Deslandes a annoncé la fermeture définitive de ce restaurant qui était situé aux coins de Sainte-Catherine Est et Fullum.

C'est du mac & cheese, des pizzas et des bonnes bières qu'on doit faire le deuil avec l'annonce de la fermeture du bar Station Ho.st. Les propriétaires ont choisi de fermer la Station Ho.st avec la fin de leur bail le 30 juin 2021. Dans une publication Facebook, ils annoncent que cette décision leur permettera de se concentrer sur la brasserie qui est au cœur de leur travail. C'est la bière de Hopfenstark qui était au fondement de la Station Ho.st et, même si ce n'est pas comme la déguster au comptoir du bar, elle est disponible maintenant partout au Québec.

C’est en août que le restaurant Radis annonçait sa fermeture définitive. Toutefois, Radis prend la route vers Québec et s’installera plus précisément dans la magnifique région de l’île d’Orléans. Vous pourrez vous procurer pâtes fraîches, sauces, desserts, fauxmage tout en dégustant leurs délicieuses pizza avec vue sur le fleuve.

Antonin Mousseau-Rivard a annoncé la bien triste fermeture de son restaurant le Petit Mousso plus tôt cette année. Il a profité d’une entrevue au micro d’Annie Desrochers à la radio de Radio-Canada pour dénoncer les conditions difficiles du milieu de la restauration. Le chef et son équipe ont décidé de concentrer leurs énergies sur le restaurant original, Le Mousso.

En octobre dernier, les propriétaires du Café Névé ont annoncé la fin des opérations de leur succursale du Mile End. Situé à proximité de nombreux bureaux, plusieurs travailleurs s'y randait pour leur dose quotidienne de caféine et prendre un passage un de leurs fameux biscuits.

C’est dans un message publié sur les réseaux sociaux de l’établissement que l’équipe en a fait l’annonce, le 2 octobre dernier. Ce restaurant situé dans le Vieux-Montréal était une destination prisée pour déguster de bons brunchs.

Fermé pour une durée indéterminée, faute d’un manque de personnel et de fatigue, le restaurant Manitoba du Mile-Ex a annoncé qu’il prenait une pause pour un moment, le 5 octobre dernier. Depuis, nous sommes toujours sans réponse.

Après plus de six ans à servir du bon vin naturel, le très apprécié caviste de quartier, Cul-sec, a mis la clé dans la porte. Selon Martin Juneau, propriétaire et chef de l'endroit, le Cul-Sec aurait écopé de la pandémie de COVID-19 et des nombreux chantiers de construction entrepris ces dernières années aux alentours de l’établissement.

Le restaurant qui avait pour mission de contrer le gaspillage alimentaire en a fait l’annonce sur sa page Facebook le 20 octobre dernier, au soir. Cette fermeture est bien dommage, car le concept du restaurant qui utilisait les aliments «moins beaux» pour en faire des assiettes qui donnent l'eau à la bouche était hyper intéressant. Les assiettes brunch de l’endroit étaient également parmi les meilleures du quartier.

Apprécié des étudiants de l'UQAM pour ses repas à 5$, le Cinko est malheureusement fermé. Le 16 mars 2020, l’établissement avait annoncé sa fermeture pour une durée indéterminée afin de protéger ses clients et ses employés de la COVID-19. Ils posaient aussi le geste en guise de solidarité sociale. Seulement, les fourneaux du Cinko n’ont pas fonctionné depuis cette annonce.

Le restaurant de L'Assomption avait annoncé en 2018 l'arrivée d'un deuxième restaurant au centre-ville de Montréal. Malheureusement, le Taboo Cuisine Rebelle a dû fermer boutique avec la pandémie. Les amateurs de cette banière pourront toutefois se rendre à l'Assomption pour retrouver les fameux burgers, pokés, salades, tartares et bien plus.

Au Quartier des Spectacles, la Brasserie T, la petite soeur du restaurant Toqué!, a dû mettre les clés dans la porte cette année. Charcuterie maison et plats de bistro classiques se trouvaient au menu de cette brasserie vitrée dotée d'une magnifique terrasse. Par contre, vous pouvez toujours retrouver la brasserie au Marché Dix30 à Brossard.

Ce resto-Pub de montagne à Bromont avait débarqué à Montréal, tout près de l'UQAM, il y a quelques années. Malheureusement, la pandémie et le manque d'activité autour de l'université ont mené à la fermeture du sympathique bar où il était possible de manger, boire une bonne bière West Shefford et se réchauffer autour du feu posé à l'avant du bar.

24. Bistro Napoli

Une pizza authentique, gourmande et qui respecte les traditions de Naples était servie au Bistro Napoli dans Rosemont. Ouvert au printemps 2019, le restaurant a été dûment touché par la COVID-19. Le pizzaiolo, Bruno, avait terminé en 4è postion au concours Meilleure pizza de style napolitaine au renommé International Pizza Expo à Las Vegas. Vous pouvez le retrouver aujourd'hui au Milla Pizzeria dans le Village. Le local du Napoli sur la rue Bélanger accueille aujourd'hui la deuxième succursale de la pizzéria Stella.

Le réputé apportez votre vin ouvert depuis 2012 a annoncé sa fermeture définitive dernièrement. La propriétaire explique que le contexte difficile en restauration actuellement et le désir de retrouver un équilibre dans sa vie l’a mené à prendre cette décision crève-cœur. Le bail de 10 ans étant à échéance, le moment était donc venu de dire au revoir au Restaurant Wellington.

