Une pizzeria populaire du Plateau ouvre une 2e adresse à Montréal

La pizzeria populaire Stella, établie sur l'avenue Laurier depuis cinq ans déjà, a certainement le vent dans les voiles!

En effet, Sara Belley, Nathalie Côté et Alessandro Bleve, les copropriétaires de l'établissement, ont ouvert une toute nouvelle succursale, cette fois dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Comme la première succursale, on s’y rend pour déguster de délicieuses pizzas dans une ambiance décontractée et familiale.

Aux yeux de plusieurs, la pizza est l’une des meilleures à Montréal. La pâte est croustillante et légère et les garnitures sont fraîches et goûteuses. Les pâtes maison, les salades et les antipasti respectent à 100% la tradition italienne grâce au chef Alessandro Bleve.

Le nouveau Stella Petite-Patrie, situé dans un magnifique local à l’angle des rues Bélanger et Christophe-Colomb, possède 80 places assises, 18 places au bar et une grande terrasse.

Le local baigne dans le soleil, et il est décoré avec goût. Les murs blancs et verts ainsi que les touches de bois ajoutent beaucoup de réconfort à l’espace. Il est d’ailleurs possible de voir les cuisiniers en action grâce à l’aire ouverte. Cette initiative appelle au partage et rappelle l’essence chaleureuse qu’on retrouve au Stella de l'avenue Laurier.

Le bar est l’élément focal du nouveau local, et possède une offre qui est loin de décevoir. La carte des vins, montée par Jean-Benoit Hinse, est majoritairement constituée d’importations privées. Les cocktails sont conçus par Sara et sont tous aussi créatifs les uns que les autres.

Pour bien manger et bien boire dans une ambiance chaleureuse, hâtez-vous à cette nouvelle adresse.

Stella Pizzeria

Stella Petite-Patrie: 1100, rue Bélanger, Montréal

Stella Laurier: 1327, avenue Laurier Est, Montréal

