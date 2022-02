10 restaurants à Montréal qui offrent des plats à partager

Pour grignoter et goûter un peu à tout, les plats à partager sont idéals pour une soirée de qualité entre amis.

Toutes les occasions sont bonnes pour donner rendez-vous à sa gang autour d’une table qui propose des plats à partager.

Voici 10 restaurants de Montréal où il fait bon partager des petits plats:

Avec un décor signé par IVY Studio et une ambiance plus que chaleureuse, le Café Chez Téta est idéal pour goûter à une panoplie de spécialités libanaises. Pain plat (man’ouché), houmous, baba ghanouj et café troisième vague sont au rendez-vous dans cette irrésistible adresse du Plateau Mont-Royal.

227, rue Rachel Est, Montréal

Audace, originalité et tradition: voilà à quoi s’attendre quand on s’attable au India Rosa. Le chef Inderjit Singh Sandhu s’amuse à reprendre les classiques de la fine cuisine indienne avec une touche moderne. Les plats sont servis en formule tapas et cocktails du brunch au souper.

1241, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Cette brasserie japonaise sert d’excellents raviolis japonais, saumon bonbon, okonomiyaki et bien plus. C’est l’endroit parfait pour partager des plats et faire des découvertes culinaires. Vous ne pouvez passer à côté des sakés et des cocktails à base de soju.

1433, rue City Councillors, Montréal

Pour un voyage en Espagne, le temps d’une soirée, le Ibéricos est l’adresse à privilégier. Paëlla à partager, fruits de mer, pan con tomate, charcuteries composent le menu de cette sympathique adresse de la rue Saint-Denis.

4475, rue Saint-Denis, Montréal

Attablé au Hanzo Izakaya, vous vous croirez dans la scène culte Crazy 88 du film Kill Bill. L’espace propose un menu diversifié qui met de l’avant des spécialités japonaises. Les plats à partager sont offerts à très bon prix et varient allant de plats froids, crus et chauds. La carte des cocktails accompagne à merveille tous les petits plats.

417, rue Saint-Nicolas, Montréal

Petites portions fraîches et délicates, ce bar de l’avenue Laurier Ouest offre un menu qui accompagne bien la carte des vins et des cocktails de l’endroit.

115, avenue Laurier Ouest, Montréal

Un pub vietnamien à l’ambiance éclatée et aux plats raffinés et colorés: c’est ce que vous trouverez au Red Tiger. Les plats vietnamiens se partagent bien et s’accompagnent de cocktails signatures et de bières en fût.

1201, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Dans une ambiance de bar chaleureuse, vous retrouverez un adorable menu de plats à partager qui met de l’avant des aliments frais et locaux. La Buvette chez Simone met de l’avant de nombreux vins d’importation privée et propose un menu simple et convivial.

4869, avenue du Parc, Montréal

Des plats de pâtes fraîches, de la burrata fraîche, des légumes croquants, tels sont les produits que vous retrouverez au BarBara, cette adresse chouchou de Saint-Henri.

4450, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Si vous cherchiez une excuse pour essayer cette nouvelle table du Quartier Chinois, la voici. Focaccia, arancinis, tartares, pizzas et plats de pâtes se partagent parfaitement. Toutefois, personne ne voudra partager le tiramisu préparé avec un whisky japonais.

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

