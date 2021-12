5 restaurants chaleureux où manger de la fondue au fromage à Montréal

L’heure est au réconfort et aux doux moments de qualité. Si vous avez envie de sortir entre amis de manière originale, et de rester bien au chaud, n’hésitez pas à miser sur un souper de fondue au fromage.

Ce plat typique de Suisse consiste en du fromage fondu avec du vin blanc où il est possible d’y tremper des morceaux de pain, des légumes, des charcuteries, etc.

Accompagnés d’un bon verre de vin, ces soupers autour du caquelon de fondue ont le don de s’étirer...pour le mieux.

Quelques établissements de Montréal sont hôtes de soirée riches en fromage et... encore plus de fromage.

Voici donc 5 endroits à Montréal où déguster une délicieuse fondue au fromage:

Cette fromagerie des Shop Angus comprend un petit bistro qui sert un menu changeant toutes les semaines et qui met de l’avant les meilleurs fromages qui soient. Vous trouverez sur le menu du moment une soupe de chalet «suisse», un plat de raclette, un short ribs braisé avec du fromage bleu et une fondue au fromage en format individuel. Le menu change souvent, alors il faut garder l'œil ouvert pour repérer la fondue.

2600, rue William-Tremblay, Montréal

Pain, vin et fromage se marient dans ce petit établissement du Plateau Mont-Royal qui s’amuse à servir, avec fierté, des saveurs européennes. L’ambiance est toujours conviviale afin que vous puissiez passer les meilleures soirées.

1059, rue Gilford, Montréal

Site Zoé Fondues Karaoké & Cocktails

Unique en ville, le Zoé propose des soirées karaoké agrémentées de délicieuses fondues chinoises ou au fromage. La fondue au fromage consiste en un mélange de Gruyère vieilli, Emmental, Suisse & Vin Blanc. Une fondue au fromage forestière (suisse traditionnelle et pleurotes) est aussi disponible les dimanches, la fondue chinoise est à volonté pour seulement 24$ et comprend une panoplie d’accompagnements comme une salade césar, des pommes de terre au four, de la crème sure, des légumes et des sauces.

La fondue est servie le dimanche et du jeudi au samedi.

3296, rue Jean-Talon Est, Montréal

Cet endroit mythique de Montréal sert en entrée une sublime fondue suisse concoctée par le chef et propriétaire de l'auberge, Marc Bolay. Elle est onctueuse, fumante et goûteuse. Pour 38$, elle peut rassasier jusqu’à deux personnes. Il s’agit d’un incontournable en ville!

426, rue Saint-Gabriel, Montréal

La Fondue au Prince

Dans l’ouest de l’île de Montréal, sur le bord de l’eau, se trouve ce charmant restaurant familial qui sert une des meilleures fondues au fromage en ville. Une cuisine française comprenant des grillades et des tartares est aussi disponible. Chose certaine, vous y êtes reçus comme des rois.

94, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, Ouest-de-l’Île (Montréal)

