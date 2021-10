Le chef Martin Juneau confirme la fermeture du Cul-Sec

Alors qu’on se réjouissait d’un tout nouveau projet pour le chef Martin Juneau et son équipe, voilà que ce dernier confirme la fermeture définitive du Cul-Sec.

En effet, après plus de six ans à servir du bon vin naturel, le très apprécié caviste de quartier n’est plus.

Martin Juneau en a fait l’annonce officielle sur ses réseaux sociaux personnels le 18 octobre. Il mentionne que son partenaire Louis-Philippe Breton et lui ont signé l’acte de cession de bail du local.

Selon le populaire chef montréalais, le Cul-Sec serait une victime collatérale de la pandémie de COVID-19 et des nombreux chantiers de construction entrepris ces dernières années aux alentours de l’établissement.

La publication a récolté de nombreux commentaires de tristesse de la part d'anciens clients du Cul-Sec, sur Facebook comme sur Instagram. Ces anciens clients sont unanimes: ils vont non seulement s’ennuyer des bons vins et de la bonne bouffe de l’établissement, mais également de l’ambiance festive et chaleureuse qui y régnait en tout temps.

Pour retrouver une ambiance similaire à celle du Cul-Sec, les clients devront continuer d’encourager le Pastaga et découvrir le nouveau projet de Martin Juneau, Chabanelle.

