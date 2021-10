Découvrez le maintenant célèbre vignoble où Adele a tourné son dernier vidéoclip avec Xavier Dolan

La grande artiste Adele a bel et bien répété l’expérience de tourner un vidéoclip dans les Cantons-de-l'Est avec notre cinéaste chouchou Xavier Dolan!

La rumeur courait depuis quelque temps, mais c’est seulement hier soir, lorsque le très attendu vidéoclip de la nouvelle chanson Easy on me est sorti, que les Québécois en ont eu la confirmation.

Donc après Dunham pour le vidéoclip de Hello en 2015, c’était au tour de la ville de Sutton, plus précisément du vignoble du Domaine Dumont (anciennement Chapelle Ste-Agnès), d’être en vedette dans le nouveau vidéoclip.

L’endroit, qui a rouvert ses portes en juin dernier après une pause et l’arrivée d’un nouveau propriétaire, a été un peu transformé pour le passage d’Adele, mais on reconnait très bien la salle à manger aux murs rouges avec ses chandeliers.

Les curieux qui aimerait visiter l’endroit où Adele à tourner ce magnifique vidéoclip peuvent le faire. Le vignoble organise des visites guidées et il est même possible de dormir sur place en réservant l’une des six chambres à occupation double. Le coût s’élève à 350$ et inclut le petit déjeuner. Les réservations se font par téléphone comme le site internet du vignoble est en construction.

Sinon, vous pouvez seulement aller découvrir l’endroit qui est tout simplement majestueux avec ses bâtiments de style médiéval et sa fameuse chapelle!

Il semblerait même qu’Adele et son équipe ont laissé derrière quelques souvenirs du tournage... On dit ça comme ça!

Domaine Dumont (Chapelle Ste-Agnès)

2565, route scenic, Sutton

Pour réserver une chambre: (514) 794-7438

