Villeray se classe parmi les quartiers les plus cool au monde

Après le Mile End en 2018, puis Verdun en 2019 et 2020, c’est au tour du quartier Villeray de se tailler une place dans le classement annuel des quartiers les plus cool au monde selon Time Out.

Le quartier de Montréal est le seul quartier québécois à se retrouver dans la liste 2021, où il occupe la 18e place.

Les raisons pour lesquelles Villeray est actuellement «the place to be» à Montréal? Selon le rédacteur en chef du Time Out Montreal, c'est pour les aménagements urbains dans les rues et les parcs, les petits événements culturels improvisés au magnifique parc Jarry, les petits cafés troisième vague, les délicieux restaurants où s’asseoir pour un bon repas ou du take-out, et ainsi de suite.

On doit avouer qu’on est pas mal d’accord avec le classement de Villeray dans cette liste. Il y a tellement de belles places qui ont vu le jour dans ce quartier au cours de la dernière année. On a juste à penser au café Saison des pluies et à son petit comptoir à crème glacée dans le garage, à la deuxième adresse du Noble Café, à la superbe cantine et bar à vin Knuckles ou encore au café-buvette Cafécoquetel.

On n'est donc aucunement surpris que Villeray n’ait absolument rien à envier aux autres quartiers du monde!

