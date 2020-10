Ce quartier de Montréal est le 11e plus cool au monde

Les habitants de Verdun peuvent désormais se péter les bretelles. En effet, le quartier situé dans l’ouest de l’île a réussi à se hisser en 11e position du palmarès des quartiers les plus cool du monde de Time Out.

Grâce à ses habitants chaleureux, sa rue Wellington ultra-vivante et sa plage urbaine, Verdun s’impose comme étant l’un des quartiers les plus cool de la planète. Rien de moins.

Selon Jean-Pierre Karwacki, de Time Out Montréal, on y retrouve un amour du local qui est fort et il fait bon y vivre, malgré les restrictions mises en place en raison de la pandémie de COVID-19.

Les habitants de Montréal au complet ont de quoi être fiers, étant donné que peu de villes à travers le monde ont leur place dans la fameuse liste!

