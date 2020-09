Une jolie maison de Longueuil à vendre pour 389 000$, parfaite pour ceux qui en veulent plus pour leur argent

L’immobilier est en feu, actuellement, et le prix des propriétés ne fait qu’augmenter d’année en année, surtout sur l’île de Montréal.

Plusieurs Montréalais qui désirent devenir propriétaires se tournent donc naturellement vers les banlieues, où ils peuvent trouver une propriété avec plus de pieds carrés pour leur budget.

Cette jolie résidence du quartier Nobert Sud, à Longueuil, en est la preuve. Le plain-pied avec un sous-sol aménagé offre quatre chambres et deux salles de bain.

site web Remax

site web Remax

Les futurs acheteurs pourront profiter d’un rez-de-chaussée à aire ouverte qui jouit d’une belle luminosité.

Le sous-sol n’a rien d’un espace sombre plus ou moins pratique. On y retrouve plutôt une grande salle familiale, une salle de bain digne d’un hôtel et un coin lessive.

site web Remax

Une belle grande cour arrière est accessible par une grande porte-fenêtre qui donne dans la cuisine.

site web Remax

Voyez à quoi ressemblent toutes les pièces de cette maison dans la vidéo ci-dessus!

Cette maison parfaite pour un jeune couple est actuellement à vendre pour 389 000$.

Pour plus de détails sur la propriété, c'est ici.

