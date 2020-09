23 photos qui vous donneront envie de visiter le canyon Sainte-Anne cet automne

Le canyon Sainte-Anne est certainement l'un des plus beaux coins de la province à explorer quand arrive l'automne.

Sur le site du canyon, vous pourrez observer une imposante chute de 74 mètres de dénivelé et profiter d'un paysage à couper le souffle.

Outre les sentiers de randonnée pédestre (qui sont «dog friendly»), le canyon Sainte-Anne propose également aux plus téméraires de faire l'exploration des parois de roches de la chute. Descente en rappel, ponts de câbles, traverses en bois, paroi rocheuse et tyrolienne vous attendent durant ce parcours ultraexcitant. Notez toutefois que vous devez réserver votre place pour pouvoir essayer l'expérience du Via Ferrata.

Peu importe votre genre d'aventurier, une sortie au canyon Sainte-Anne en automne est le meilleur moyen de profiter de la saison des couleurs.

Voici donc 23 photos qui vous convaincront d'aller faire un tour au canyon Sainte-Anne cet automne:

206, QC-138, Beaupré

