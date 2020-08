Le Time Out Market Montréal a une belle grande terrasse où aller profiter du reste de l’été

L’été n’est pas terminé et c’est pourquoi il faut profiter au maximum des dernières journées sous les rayons chauds du soleil.

Si vous avez envie d’aller faire un tour au centre-ville de Montréal, le Time Out Market Montréal a une belle terrasse où vous installer pour manger un plat de l’un des meilleurs restaurants de la ville.

courtoisie

Réalisée en collaboration avec XP-MTL, la terrasse est située au square Phillips, à quelques pas du Time Out Market et de ses comptoirs de bouffe.

Elle a été brillamment pensée pour respecter les mesures de santé et de sécurité publiques. En plus, il est possible de commander sans contact avec la nouvelle application Time Out Market disponible sur l’App Store et Google Play. Avec cette application, il est possible de suivre sa commande et de savoir à quel moment aller la récupérer.

courtoisie

Si jamais la température n’est pas de votre bord lors de votre escapade au centre-ville, sachez que le Time Out Market Montréal est ouvert et est un endroit hyperspacieux. Il n’y a donc pas de danger à aller s’y installer, tant que vous respectez les mesures sanitaires mises en place!

courtoisie

Terrasse du Time Out Market Montréal

Square Phillips

